NOS Nieuws • vandaag, 16:46 Man die inreed op terras Parijs deed dat mogelijk toch opzettelijk

De man die gisteravond inreed op een terras in Parijs heeft mogelijk toch opzettelijk gehandeld. Eerder ging de politie uit van een ongeluk. Zeker één iemand is bij het voorval omgekomen en zes mensen raakten gewond. Drie van hen verkeren in kritieke toestand.

De man die de auto bestuurde, is vanochtend naar de psychiatrische ziekenboeg van het hoofdbureau van politie gebracht, meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een 24-jarige man met de Franse nationaliteit uit de regio Parijs.

Het onderzoek naar het incident wordt nu beschouwd als een onderzoek naar moord en poging tot moord. Daartoe is besloten "in het licht van de verklaringen van de verdachte tijdens zijn politieverhoor die erop wijzen dat de daad opzettelijk zou kunnen zijn", zegt het OM in een verklaring.

Aanvankelijk ging het om "onvrijwillige doodslag", "onopzettelijke verwondingen door bestuurder" en "roekeloos gedrag". Volgens het OM is de bestuurder ter plekke gearresteerd. Onderzocht wordt ook of de man alcohol of drugs had gebruikt.

Ook is gebleken dat er verder niemand in de auto zat, in tegenstelling tot wat op woensdagavond naar buiten werd gebracht, meldt Le Parisien op basis van het OM. De verdachte heeft geen strafblad.

Extra alert door Spelen

Het incident gebeurde in het 20ste arrondissement van Parijs aan de Avenue du Père Lachaise, niet ver van de bekende begraafplaats. Over acht dagen beginnen de Olympische Spelen in de Franse hoofdstad. De autoriteiten in Parijs zijn extra alert vanwege het risico op aanslagen. Politie en leger zijn massaal in de stad aanwezig.

Na het ongeluk bij het restaurant controleerden militairen van een anti-terreureenheid de auto op explosieven, maar er werd niets gevonden.