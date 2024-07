Melkveehouders Wisconsin stemmen Trump, maar willen ook migranten behouden

Donald Trump zal morgenavond op de Republikeinse partijconventie in Wisconsin zijn kandidatuur voor de presidentsstrijd aanvaarden. Die staat is bewust gekozen: het is een swing state. In 2016 won Trump er, in 2020 ging hij naar Joe Biden.

Donald Trump heeft herhaaldelijk "de grootste deportatie van illegale immigranten in de Amerikaanse geschiedenis" beloofd als hij president wordt. Ook in het nieuwe partijprogramma dat vorige week uitkwam kondigen de Republikeinen als tweede voornemen "de grootste deportatie-operatie in de Amerikaanse geschiedenis" aan. Trump heeft veel invloed gehad bij het opstellen van dit programma.

'80 procent arbeiders valt weg'

"Ze stemmen tegen hun eigen belang in", zegt Erin Barbato. Ze doceert migratierecht aan de universiteit van Wisconsin en spreekt regelmatig met melkveehouders in de staat. Ze zegt dat de boeren grotendeels afhankelijk zijn van de veelal ongedocumenteerde arbeidsmigranten. "De zuivelindustrie in Wisconsin zal 80 procent van de arbeiders verliezen", verwacht ze.

Donald Trump is trouwens persoonlijk ook afhankelijk van arbeidsmigranten, onder andere op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida. Vorig jaar had hij 136 seizoensarbeiders in dienst, vooral bedienend personeel, koks en schoonmakers.