Biden komt met migratiebeperkingen, bijna geen asiel mogelijk aan zuidgrens

Amerika-correspondent Rudy Bouma over Bidens besluit:

"Nog nooit heeft een Democratische president de grens op zo'n wijze dichtgegooid. Dit heeft enorm verstrekkende praktische gevolgen en is bovendien een breuk met de lijn van de Democraten. Die was dat immigranten, als ze eenmaal in de VS zijn, daar hun asielprocedure mogen wachten.

De migratiecrisis is hét hoofdpijndossier voor Biden, die in november herkozen wil worden. Hij probeert door nu per decreet in te grijpen het gras voor de voeten van zijn uitdager Donald Trump weg te maaien.

Met humanitaire uitzonderingen probeert Biden zich nog wel te onderscheiden van Trump, die de grens in zijn presidentschap ook volledig sloot. En Biden zegt dat hij in tegenstelling tot Trump geen ruzie maakt met Mexico, maar juist de samenwerking zoekt. Dat heeft ook vruchten afgeworpen: door strengere handhaving in Mexico is het aantal immigranten al flink afgenomen."