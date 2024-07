ANP Anton Corbijn

NOS Nieuws • vandaag, 17:50 Anton Corbijn moet hond teruggeven aan Zuid-Afrikaanse multimiljonair

De Nederlandse fotograaf en filmmaker Anton Corbijn en zijn vrouw moeten een Australische herder binnen 48 uur teruggeven aan de eigenaar. Dat heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door de eigenaar van hond Jo-Jo.

De eigenaar is de Zuid-Afrikaanse projectontwikkelaar en multimiljonair Michael Ruben. Hij en de Corbijns hebben vakantiehuizen in de buurt van elkaar in Kenia. Toen Ruben in maart vorig jaar medische problemen had, is de hond tijdelijk naar Corbijn en zijn vrouw gegaan.

Ruben was in de veronderstelling dat hij de hond in mei 2024 zou terugkrijgen, maar dat weigerde het echtpaar omdat de vrouw van Corbijn te zeer gehecht zou zijn geraakt aan de hond. Ze wilden het dier niet meer teruggeven, waarop Ruben in Amsterdam aangifte deed van verduistering.

Volgens de advocaat van Corbijn had Ruben hen mondeling beloofd dat ze de hond mochten houden.

Dwangsom

De rechter heeft nu dus beslist dat de drie jaar oude hond terug moet naar Ruben. Als de hond niet binnen 48 uur is overgedragen aan de projectontwikkelaar moet een dwangsom van 15.000 euro worden betaald, met een maximum van 100.000 euro. Ook de proceskosten komen voor rekening van de Corbijns.

Anton Corbijn (69) is een internationaal bekende fotograaf en filmregisseur. Hij maakte foto's van onder meer U2, Depeche Mode en Joy Division. Over de zanger van die laatste band, Ian Curtis, regisseerde hij de film Control. Ook maakte hij in 2023 de staatsieportretten van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.