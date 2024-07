ANP Nationale herdenking MH17 in Vijfhuizen

NOS Nieuws • vandaag, 14:31 Nationale herdenking MH17 in Vijfhuizen: gemis, dankwoorden en een applaus

In Vijfhuizen hebben zich ongeveer 1300 mensen verzameld voor de eerste openbare nationale herdenking bij het Nationaal Monument MH17. Het is vandaag tien jaar geleden dat een Russische raket boven Oekraïens grondgebied een passagiersvliegtuig trof dat onderweg was naar Maleisië. Geen van de 298 inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, overleefde de daaropvolgende crash.

Bij de herdenking waren naast ongeveer 1300 nabestaanden uit binnen- en buitenland ook premier Schoof, koning Willem-Alexander en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig.

"We kijken terug op tien jaar gemis", zei Piet Ploeg, voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17 bij de opening van de herdenking. Hij benoemde daarbij ook de langslepende rechtszaak tegen degenen die verantwoordelijk worden gehouden voor het neerstorten van vlucht MH17. "Eindeloze procedures, waarbij de verantwoordelijke staat alleen maar heeft tegengewerkt."

Lange adem

Ook aanwezig, zij het niet als spreker tijdens de herdenking, was voormalig premier Rutte. Aan hem richtte Ploeg een speciaal dankwoord. De nabestaanden applaudisseerden spontaan voor een zichtbaar geroerde Rutte. Ploeg riep de nieuwe premier en regering op de steun aan de nabestaanden door te zetten.

Namens de Nederlandse regering nam daarna premier Schoof het woord. "Ik zou niets liever willen dan dat u hier niet was", begon hij zijn toespraak. "Dat is zoals het had moeten zijn." Hij bedankte de buitenlandse nabestaanden en vertegenwoordigers die aanwezig waren. "We blijven verbonden. Niet alleen in ons verdriet, maar ook in ons gevecht voor rechtvaardigheid."

"Ik hoef u niet te vertellen dat een veroordeling niet hetzelfde is als achter de tralies zetten. Dat vraagt om een lange adem. Maar die hebben we. Dat is mijn boodschap aan de schuldigen en belofte aan u."

Bekijk hieronder een fragment van de toespraak van premier Schoof:

1:03 Premier Schoof bij MH17-herdenking: 'Rechtvaardigheid vraagt om een lange adem'

Sinds 17 juli 2014 zijn er jaarlijks besloten herdenkingen geweest voor de nabestaanden. In 2017 werd het Nationaal Monument geplaatst in Park Vijfhuizen. Vijfhuizen grenst aan vliegveld Schiphol, het vertrekpunt van de vlucht en de plek waarop de lichamen van de passagiers terugkeerden naar Nederland.

In het park is voor elk slachtoffer een boom geplant. Ook worden er elk jaar zonnebloemen gezaaid die rond de datum van herdenking bloeien. De brokstukken van het vliegtuig kwamen terecht in Oekraïense zonnebloemvelden.

De openbare herdenking zal over vijf jaar opnieuw worden gehouden.