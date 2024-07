NOS Nieuws • vandaag, 09:57 Terugblik op ramp met MH17: de aanloop, dag van de ramp en de nasleep

Komende woensdag is het tien jaar geleden dat vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne uit de lucht werd geschoten door een Russische raket. 298 mensen kwamen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. De ramp had een grote impact op Nederland.

In drie delen reconstrueren we wat er op die fatale 17 juli 2014 gebeurde, wat eraan voorafging en wat er gebeurde na de ramp.

In deel 1 gaat het om de aanloop. De ramp speelde zich af in het oosten van Oekraïne, waar toen al een oorlog woedde. Hoe dat zit, en hoe die oorlog verband houdt met het neerhalen van het Malaysia Airlines-vliegtuig, zie je in de video.

13:01 Tien jaar na MH17-ramp blikken we terug, dit is deel 1: de aanloop

In deel 2 kijken we naar de dag van de ramp, 17 juli 2014. "Deze prachtige zomerse dag eindigt in alle opzichten gitzwart", zei toenmalig premier Rutte die avond.

Alles wat we weten over wat er op 17 juli gebeurde - in Rusland, in Oekraïne en op Schiphol - zie je in deze video.

13:47 Tien jaar na MH17-ramp blikken we terug, dit is deel 2: de dag van de ramp

In het derde en laatste deel kijken we naar de nasleep. Meteen na de ramp ontspint zich een strijd om de waarheid. Er komen een internationaal onderzoeksteam, een rechtszaak én een uitspraak. En toch zijn er nog vragen.

15:57 Tien jaar na MH17-ramp blikken we terug, dit is deel 3: de nasleep