Nederland scoort minder op kinderrechten dan België en Duitsland

Op de lijst van 194 landen staat Nederland op plaats 19, een plek hoger dan vorig jaar, maar onder buurlanden België (8ste) en Duitsland (4de). KidsRights wijst onder andere op problemen in de Nederlandse jeugdzorg en jeugdbescherming, kinderarmoede en een gebrek aan opvang voor kinderen in asielzoekerscentra.

De KidsRights Index is een mondiale ranglijst die jaarlijks meet hoe het staat met de kinderrechten op het gebied van leven, gezondheid, onderwijs, bescherming en het creëren van een gunstig klimaat voor de rechten van het kind. Vorig jaar daalde Nederland van plaats 4 naar plaats 20.

Watervoorraden beschermen

Vooral op het gebied van gezondheidszorg gaat het voor kinderen in Nederland minder goed dan eerdere jaren, stelt KidsRights. De organisatie vindt het onder meer zorgelijk dat de deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma daalt, en dat de vaccinatiegraad tegen mazelen nu onder de 90 procent ligt. "Recente onderzoeken hebben uitgewezen dat een verschuiving in de houding van ouders ten opzichte van vaccinaties van invloed lijkt te zijn op de dalende vaccinatiegraad. Overheidsactie om deze trend te pogen te keren is zeer gewenst."