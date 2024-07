AFP Biden tijdens zijn toespraak in Las Vegas

NOS Nieuws • vandaag, 02:32 Biden wil verbod op wapen van Trump-aanslag

De Amerikaanse president Joe Biden roept op tot een verbod van de AR-15, het semiautomatische vuurwapen dat werd gebruikt bij de aanslag op Donald Trump afgelopen zaterdag.

In zijn eerste campagnetoespraak sinds de aanslag sprak Biden leden toe van burgerrechtenorganisatie NAACP, de National Association for the Advancement of Colored People. Hij vroeg het publiek in Las Vegas om hem te helpen "deze oorlogswapens van de Amerikaanse straten te krijgen".

Biden zet zich al langer in voor een verbod op semiautomatische wapens, maar doet dat nu dus in het licht van de aanslag op Trump:

0:31 Biden roept op tot verbod van wapen waarmee Trump-aanslag werd gepleegd

"Een AR-15 werd gebruikt bij de beschieting van Donald Trump. Het is tijd om ze te verbieden." Hij zei dat er meer kinderen in de VS overlijden aan wapengeweld dan aan welke andere oorzaak dan ook. "Dat is verbazingwekkend en verkeerd", aldus de president.

Standpunt niet veranderd

Een adviseur van Donald Trump zei gisteren dat Trumps ideeën over vuurwapens niet zijn veranderd door de aanslag. Mocht de Republikeinse presidentskandidaat in november de verkiezingen winnen, dan wil hij het recht op wapenbezit zelfs extra beschermen.

De dader van de aanslag op Trump, de 20-jarige Thomas Crooks, gebruikte volgens Amerikaanse media een geweer dat legaal door zijn vader was gekocht. Op de ochtend van de aanslag kocht hij zelf nog munitie.

Het recht op wapenbezit is al jarenlang een beladen politiek twistpunt. Republikeinen scharen zich doorgaans achter het 'tweede amendement' van de grondwet, waarin staat dat burgers het recht hebben een wapen te bezitten. Democraten willen met strengere wetgeving een einde maken aan de vele schietpartijen. Biden maakt zich daar sinds de jaren 90 sterk voor.

'Zwarte banen'

De president herhaalde in Las Vegas dat hij blij was dat het goed gaat met Trump en dat het Amerikaanse politieke debat "te verhit" is geraakt, maar hij ging ook weer de strijd aan met de Republikeinse kandidaat. Zo betichtte hij Trump van leugens over cijfers over werkloosheid onder de zwarte bevolking.

Ook verweet hij Trump ooit beweerd te hebben dat voormalig president Obama geen Amerikaans burger was en ging hij in op een opmerking over "zwarte banen" van Trump. Die had tijdens het debat met Biden op 27 juni gezegd dat "migranten zwarte banen inpikken".

Biden moet niet veel hebben van die woordkeuze. "Het zegt veel over de man en over zijn karakter," zei hij. "Mensen, ik weet wat een zwarte baan is. Vice-president van de Verenigde Staten."

De aanvallen op Trump maken duidelijk dat Biden al snel weer in de campagnemodus zit, zegt Stan Veuger van het American Enterprise Institute. "Na de aanslag nam hij 48 uur lang de rol aan van vader des vaderlands. Maar ik denk dat beide partijen nu weer terug zijn in de rollen die we van ze gewend zijn."