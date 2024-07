EPA J.D. Vance

NOS Nieuws • gisteren, 21:13 • Aangepast gisteren, 22:06 Trump kiest voormalig criticus J.D. Vance als running mate

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft J.D. Vance aangewezen als zijn running mate. Daarmee is de 39-jarige Vance ook de kandidaat voor het vicepresidentschap.

"Na lang wikken en wegen heb ik besloten dat de persoon die het beste de positie van vicepresident kan innemen, senator J.D. Vance is", schrijft Trump op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social.

Binnen een uur na plaatsing van dat bericht werd Trump op het Republikeinse partijcongres in Milwaukee officieel genomineerd als presidentskandidaat voor de Republikeinen.

Rust Belt

James David (J.D.) Vance is senator namens Ohio en diende voorheen in het leger. In die rol werd hij uitgezonden naar Irak. Vance werd aanvankelijk bekend als schrijver van het boek Hillbilly Elegy, waarin hij beschrijft hoe hij opgroeide in een arm stadje in Ohio, waar de witte arbeidersklasse zich vergeten voelt.

Ohio ligt in de zogenoemde Rust Belt: de oude industriegebieden in het noordoosten van het land. Tijdens de vorige verkiezingen gingen veel stemmen in de verarmde streek naar Trump. Met Vance als running mate hoopt Trump die kiezers weer voor zich te winnen.

Zo kondigde Trump zijn running mate aan op Truth Social:

Truth Social

De relatief onervaren Vance zit een kleine twee jaar in de Senaat, waar hij een duidelijk conservatief geluid laat horen. Zo steunde hij een voorstel voor een nationaal abortusverbod. Ook diende hij een wetsvoorstel in om diversiteitsprogramma's bij de overheid af te schaffen.

Daarnaast sprak Vance zich uit tegen Amerikaanse inmenging in buitenlandse conflicten. Hij is vasthoudend in zijn verzet tegen hulp aan Oekraïne.

Kritiek op Trumps beleid

In het begin van zijn politieke carrière was Vance erg kritisch over Trump en zijn beleid. Hij noemde Trump 'ongeschikt' voor het presidentschap en suggereerde dat hij de 'Amerikaanse Hitler' kon zijn. Bij de verkiezingen van 2016, die werden gewonnen door Trump, stemde Vance niet op hem.

Inmiddels is de ambitieuze Vance 180 graden gedraaid in zijn opvatting. Hij geldt nu als een van Trumps trouwste aanhangers. Naar eigen zeggen had hij niet door wat voor "doeltreffende leider" Trump is. Vance heeft intussen ook een goede band opgebouwd met Trumps zoon, Donald Trump Jr.

Correspondent Verenigde Staten Rudy Bouma: "Naar verluidt heeft Donald Trump junior, die bevriend is met Vance, zijn vader omgepraat. Maar er is wel sprake van dat hij ook chemie met Donald Trump zou hebben. Trump gaat hem niet alleen kiezen omdat het een vriend van zijn zoon is. Twee andere kandidaten zijn afgevallen: senator Marco Rubio uit Florida en gouverneur van North Dakota Doug Burgum. Burgum is al een wat oudere man en Rubio woont net als Trump in Florida, wat procedurele problemen geeft omdat dat eigenlijk niet mag."

Vlak na de moordaanslag op Trump op zaterdag was Vance een van de Republikeinen die meteen de Democraten de schuld gaven. Op X schreef hij dat de campagne van Biden Trump afschilderde als een "autoritaire fascist die ten koste van alles gestopt moet worden", en dat die retoriek "rechtstreeks" had geleid tot de moordpoging op Trump.

De benoeming van Vance als running mate van Trump komt op een moment dat prominenten binnen de Democratische Partij zich openlijk afvragen of Joe Biden wel de geschikte presidentskandidaat voor hun partij is.

De onrust ontstond na het eerste presidentiële debat eind juni, dat zichtbaar moeizaam verliep voor Biden. De president kwam geregeld niet uit zijn woorden en was soms onverstaanbaar. Over ruim een maand houden de Democraten hun partijcongres in Chicago.