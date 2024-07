AFP Anwar El Ghazi

Mainz gaat in beroep tegen uitspraak in zaak El Ghazi: 'Vonnis voor ons onbegrijpelijk'

FSV Mainz 05 gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in de zaak van Anwar El Ghazi. De voetballer plaatste pro-Palestijnse berichten op Instagram, waarna de club hem ontsloeg. Volgens de rechter was dat ontslag onterecht.

De rechtbank oordeelde dat de onmiddellijke opzegging van het arbeidscontract niet gerechtvaardigd was. El Ghazi heeft daardoor nog ongeveer 1,7 miljoen euro aan openstaande salarissen en bonussen tegoed. Mainz zei na de uitspraak al dat het de situatie zou onderzoeken.

Op basis van dat onderzoek heeft de club nu besloten om in beroep te gaan.

El Ghazi gebruikte op 7 oktober in een post de controversiële zin: "from the river to the sea, Palestine will be free." Dat is een leus die onder meer door Hamas wordt gevoerd en door sommigen als antisemitisch wordt gezien.

Termijn van veertien dagen niet gehaald

Daarna kwamen de speler en zijn club in een conflict, waarna Mainz El Ghazi op 3 november ontsloeg. Volgens de rechtbank was dat te laat. Voor een ontslag zonder opzegtermijn, heeft een organisatie in dergelijke gevallen maximaal veertien dagen.

El Ghazi kwam slechts drie keer in actie voor Mainz 05

"Voor ons is het deadline-argument onbegrijpelijk wanneer je kijkt naar de context van deze situatie. We hebben Mainz 05 daarom geadviseerd in beroep te aan", aldus Johan-Michel Menke, specialist arbeidsrecht in opdracht van de club.

Mainz 05 gebruikt als tegenargument dat de voetballer op 1 november een nieuwe post plaatste dat hij geen afstand nam van de eerder gedane uitspraken, maar volgens de rechter valt die uitspraak onder de noemer vrijheid van meningsuiting.

Precaire situatie

De situatie ligt in Mainz extra precair, waardoor de club ook spreekt van een 'onbegrijpelijke' uitspraak. Een van de oprichters van Mainz was de Joodse Eugen Salomon, wiens clubfuncties werden afgenomen door de nazi's in 1933. Salomon stierf in 1942 in een concentratiekamp.

De Bundesligaclub heeft inmiddels laten weten dat de partijen met elkaar in gesprek zijn over de gevolgen van het vonnis voor de club voor de uitkeringen en de werkgelegenheid van de speler. Wat dat precies betekent, is onduidelijk.