Proshots Anwar El Ghazi

NOS Voetbal • vandaag, 14:56 Rechtbank: Mainz heeft El Ghazi onterecht ontslagen na pro-Palestijnse post

Voetballer Anwar El Ghazi is onterecht ontslagen door zijn voormalige werkgever FSV Mainz 05. Dat oordeelde een Duitse rechtbank vandaag. De 29-jarige aanvaller werd in november vorig jaar ontslagen bij de Bundesligaclub, nadat hij zich op sociale media had uitgelaten over de oorlog tussen Hamas en Israël.

El Ghazi gebruikte in een post de controversiële zin: "from the river to the sea, Palestine will be free." Dat is een leus die onder meer door Hamas wordt gevoerd en door sommigen als antisemitisch wordt gezien.

De rechtbank oordeelde nu dat er geen sprake was van plichtsverzuim en dat onmiddellijke opzegging van het arbeidscontract niet gerechtvaardigd was. Ook heeft El Ghazi nog ongeveer 1,7 miljoen euro aan openstaande salarissen en bonussen tegoed. Mainz zegt de uitspraak te onderzoeken.

Onacceptabel

De club noemde de uitspraak van de tweevoudig Oranje-international destijds "onacceptabel" en zette de speler op non-actief. Daarna ontstond een langdurig conflict tussen Mainz en de voormalig speler van Ajax en PSV.

ANP El Ghazi speelde ook nog enkele minuten voor PSV in het seizoen 2023/2024

Even leek El Ghazi weer in genade aangenomen te worden. Volgens een verklaring van de club zou hij berouw hebben getoond. De Nederlandse voetballer van Marokkaanse afkomst beweerde echter dat die verklaring buiten hem om was gegaan. Over die reactie was de clubleiding dan weer verbaasd.

Contract ontbonden

Het resultaat: Mainz ontbond het tot 2025 doorlopende contract van El Ghazi. Daar nam de voetballer geen genoegen mee en spande een rechtszaak aan tegen zijn voormalige werkgever. Hij meende onterecht ontslagen te zijn.

Volgens zijn advocaat zou El Ghazi, die bezig was aan zijn eerste seizoen bij Mainz, recht hebben op nog zo'n 4 miljoen euro. Mainz, dat zegt onder meer reputatieschade te hebben geleden, wilde juist ruim een half miljoen terugkrijgen van de voetballer, onder meer het uitbetaalde tekengeld toen het contract werd afgesloten.

Eerdere bemiddelingspogingen bij de rechtsbank leverden geen overeenstemming tussen beide partijen op.

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers: "Natuurlijk heeft de rechter gekeken naar het arbeidsrecht, maar de zaak ligt juist gevoelig vanwege de bredere discussie die in Duitsland speelt over grenzen van kritiek op Israël en steunbetuigingen aan Palestijnen. El Ghazi liet eerder weten dat hij zijn woorden, kort na de aanval van Hamas, niet terugtrekt omdat hij niet kan toezien hoe onschuldige burgers gedood worden. En dat hij tegen elke vorm van discriminatie is, ook tegen antisemitisme. Maar het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft eind vorig jaar besloten dat de leus een kenmerk is van verboden organisaties als Hamas, en daarmee dat het strafbaar is om die te roepen of posten. De leus zou ook het bestaansrecht van Israël ontkennen. Dat ligt in Duitsland extra gevoelig, vanwege de geschiedenis. Gezien de Holocaust noemt in elk geval de regering het juist de verantwoordelijkheid van Duitsland om ervoor te zorgen dat Israël bestaat als een veilig land voor Joden. Er loopt nog een onderzoek van het Duitse Openbaar Ministerie naar El Ghazi vanwege zijn uitlatingen. In de praktijk blijkt het juridisch niet zwart-wit te zijn wat is toegestaan en wat niet."

Naast El Ghazi kwamen meer voetballers in conflict met hun werkgevers na uitlatingen op sociale media over de oorlog tussen Israël en Hamas. Noussair Mazraoui moest uitleg geven aan zijn club Bayern München. Youcef Atal (OGC Nice) werd in Frankrijk veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke celstraf na het delen van een video die volgens de rechtbank antisemitisme bevatte.

De zaak van El Ghazi ligt extra gevoelig vanwege de geschiedenis van zijn voormalige club. Een van de oprichters van Mainz was de Joodse Eugen Salomon, wiens clubfuncties werden afgenomen door de nazi's in 1933. Salomon stierf in 1942 in een concentratiekamp.

El Ghazi kwam slechts drie wedstrijden in actie voor de Duitse club. Eerder speelde hij voor PSV, Aston Villa, Everton, Lille en Ajax.