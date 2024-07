Man krijgt 1 jaar cel voor bedreigen Frans Timmermans en wapenbezit

Een 54-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een jaar cel voor het bedreigen van Frans Timmermans en voor wapenbezit. De man heeft de leider van GroenLinks-PvdA bedreigd op sociale media. In het huis van de verdachte vond de politie wapens en honderden patronen.

Patrick M. reageerde in februari op X op een bericht van Timmermans met een dreigende tekst en een gifje. "Grappig... Jij weet niet eens wat er boven je hoofd hangt Fransje", schreef M. bij een bewegend plaatje van een guillotine. Hij deed dat naar eigen zeggen omdat hij het niet eens was met de politicus en zijn frustratie wilde uiten. Timmermans deed aangifte bij het Team Bedreigde Politici.

De rechtbank zegt dat de verdachte recht heeft op zijn mening en een grote vrijheid heeft om die te uiten, maar dat hij "de grenzen van wat in een democratische samenleving toelaatbaar is heeft overschreden". De rechter vindt dat M. heeft bijgedragen aan een klimaat waarin politici zich uit angst beknot kunnen voelen in hun persoonlijke vrijheid om politieke denkbeelden te uiten.