Borstkankeronderzoek staat onder druk, stelt inspectie

Hoge werkdruk

Een van de 'rode vlaggen' die de inspectie ziet is de hoge werkdruk voor de screeningsmedewerkers. Er is sprake van een personeelstekort en daardoor stijgt ook de druk om een goede röntgenfoto (mammografie) te maken. Ook schort het volgens de IGJ aan een veilige cultuur om te kunnen leren. Veel medewerkers vallen ziek uit, waardoor de werkdruk steeds hoger wordt.

Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker, dat zijn er zo'n 18.000 per jaar. Jaarlijks overlijden ruim 3000 vrouwen aan de ziekte. Elk jaar worden in het bevolkingsonderzoek bij 7000 vrouwen symptomen opgespoord. Door het bevolkingsonderzoek worden 1300 sterfgevallen per jaar voorkomen blijkt uit cijfers van het RIVM.

Een ander probleem is dat het bestuur van de Bevolkingsonderzoek Nederland te veel gericht is op het inlopen van de achterstanden die sinds corona zijn ontstaan. Toen werd het bevolkingsonderzoek stilgelegd. Daardoor krijgen veel vrouwen niet elke twee jaar een uitnodiging, maar moeten ze maximaal drie jaar wachten, waardoor er meer mensen overlijden en behandelingen zwaarder kunnen uitvallen.

Minder deelnemers

De vermindering van het aantal standplaatsen van de 'borstkankerbus' wordt ook gezien als een oorzaak van het dalende aantal deelnemers in het algemeen. In 2018 deed 77 procent mee aan het onderzoek, vier jaar later was dat 71 procent.