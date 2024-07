Reuters Brandweerlieden bestrijden het vuur in Californië

NOS Nieuws • vandaag, 11:05 • Aangepast vandaag, 11:22 Na extreme hitte heeft Californië nu te maken met grote bosbranden

Aan de wekenlange extreme hitte in het westen van de Verenigde Staten lijkt voorlopig een einde te zijn gekomen. De afgelopen tijd werden in onder meer Californië, Arizona, Nevada, Oregon, Washington en Idaho vele temperatuurrecords gebroken. Op veel plaatsen was het ver boven de 40 graden.

De hitte trekt nu oostwaarts richting het midwesten en de oostkust van de VS. In steden als New York, Washington en Baltimore wordt gewaarschuwd voor temperaturen die richting de 40 graden gaan. Tientallen miljoenen Amerikanen gaan gebukt onder de hitte. Deze week krijgen in het hele land meer dan 245 miljoen mensen te maken met temperaturen van boven de 30 graden.

Door de hitte zijn drie wandelaars in natuurpark Canyonlands in de staat Utah overleden. Tijdens een wandeling raakte de groep verdwaald en hadden ze geen water meer. Ze konden zelf nog de hulpdiensten alarmeren, maar de hulp kwam uiteindelijk te laat.

Grote bosbranden

Hoewel in Californië de extreme hitte voorlopig weg lijkt, hebben ze in de staat aan de westkust nog wel grote problemen met bosbranden. Volgens de brandweer is inmiddels vijf keer zoveel land verwoest als gemiddeld in deze tijd van het jaar. Met name in het noorden van de staat en ten noorden van Los Angeles woeden veel branden.

Meer dan 3500 bosbranden hebben tot nu toe al bijna 90 vierkante kilometer in de as gelegd. Het hoofd van de brandweer zegt dat de hittegolf en de daardoor veroorzaakte droogte het probleem verergerd hebben. "We zitten niet meer in een bosbrandenseizoen, maar in een bosbrandenjaar. We moeten extra voorzichtig zijn." Tot nu toe is een persoon omgekomen door de brand.

Ook de uitzonderlijk natte winter in Californië heeft bijgedragen aan de bosbranden die nu woeden. Door de regen zijn veel landschappen in de staat bedekt met gras. Als het in het voorjaar droger wordt, is dat gras extreem vatbaar voor vuur. Ook de wind speelt een belangrijke rol bij het verspreiden van het vuur.

Hawaii

Ook in Oregon en op Hawaii woeden grote bosbranden. Afgelopen week werd een deel van een natuurpark op Hawaii daarom afgesloten. De brandweer doet er alles aan om het vuur uit de bewoonde gebieden te houden, al moeten bewoners rekening houden met evacuatie. Op het eiland Kauai worden meer dan 200 huizen bedreigd door het vuur. De bewoners zijn geëvacueerd.

Vorig jaar zomer kende het eiland Maui op Hawaii de dodelijkste bosbrand in meer dan een eeuw. Meer dan 100 mensen kwamen toen om het leven, zo'n 3000 huizen werden verwoest.