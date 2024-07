ANP

NOS Nieuws • vandaag, 18:05 Meisjesbesnijdenis blijft illegaal in Gambia: parlement tegen wetsvoorstel

In Gambia heeft het parlement vandaag tegen een omstreden wetsvoorstel gestemd om het verbod op vrouwenbesnijdenis op te heffen. Het voorstel, dat door conservatie parlementsleden was ingediend, leidde in de afgelopen maanden tot veel onrust in het Afrikaanse land.

Bij veel inwoners bestond de vrees dat Gambia als eerste land ter wereld het verbod op meisjesbesnijdenis, oftewel vrouwelijke genitale verminking (vgv), weer zou opheffen. De ingreep is sinds 2015 verboden in het land, maar wordt in het geheim nog veel uitgevoerd.

Volgens Unicef is bijna driekwart van de meisjes en vrouwen tussen 15 en 49 jaar besneden, een van de hoogste percentages ter wereld. In Gambia is meisjesbesnijdenis vooral cultureel geworteld, maar wordt de ingreep door een aantal islamitische leiders een religieus belang toegedicht.

Veel imams en religieus geleerden verwerpen deze praktijk. Ook binnen sommige christelijke gemeenschappen worden meisjes besneden.

Afrika-correspondent Saskia Houttuin: "Voor veel Gambiaanse parlementsleden was de stemming rondom het besnijdenisverbod een netelige kwestie. Toen een mogelijke opheffing van het verbod op tafel kwam, stemde een overgrote meerderheid in met nader onderzoek, waarover zou worden gestemd. Onder tegenstanders van meisjesbesnijdenis leidde dit tot een enorme schokgolf: zij hadden niet gedacht dat het ooit zover kon komen. Waarom zo veel parlementariërs dit lieten gebeuren, heeft voor een deel te maken met de druk die zij voelden. Als afgevaardigden van hun district waren ze bang om kiezers kwijt te raken. De conservatieve krachten die streden voor het terugdraaien van het verbod, speelden daar gewiekst op in. Door veel in de lokale media te verschijnen en activisten en progressieve politici zwart te maken, durfden parlementsleden niet direct in te stemmen met het verbod. Maar de uitkomsten van het onderzoek, dat was uitgevoerd door een speciale commissie, hielpen het tij te keren. Daarin staat zwart op wit wat de schadelijke gevolgen zijn van meisjesbesnijdenis. Vandaar dat vandaag, toen een meerderheid van het parlement officieel akkoord ging met deze bevindingen, de parlementsvoorzitter concludeerde dat een meerderheid heeft ingestemd met het behouden van het verbod."

Dat het parlement het wetsvoorstel heeft afgewezen, maakt veel los in Gambia. "Ik ben heel trots, vandaag is het feest." zegt parlementslid Gibbi Mballow over de telefoon vanuit hoofdstad Banjul tegen NOS-correspondent Saskia Houttuin. Hij is een van de weinige parlementsleden die zich openlijk durfde uit te spreken tegen meisjesbesnijdenis. "Ik zie dit als de afsluiting van een moeilijke periode."

In de afgelopen maanden ontving Mballow veel reacties, van pesterige berichten op WhatsApp tot serieuze doodsbedreigingen. Dat een meerderheid van het parlement nu tóch achter hem staat, is volgens Mballow te danken aan de vele voorlichtingsbijeenkomsten en praatsessies die in het land zijn georganiseerd. "Het bewijs was onomstotelijk: meisjesbesnijdenis is schadelijk en een schending van vrouwenrechten."

Persoonlijke strijd

Voor Mballow was zijn strijd ook persoonlijk. Hij is vader van vier dochters. Een aantal jaren geleden werden ze door hun oma (de moeder van Mballow) stiekem meegenomen en besneden. Zijn op een na jongste bloedde zo hevig dat ze in het ziekenhuis belandde. "Pas daarna heeft mijn moeder het begrepen", zegt Mballow. "Nu steunt ze mij."

Het verbod mag dan wel in stand blijven, maar dat betekent niet dat de discussie daarmee klaar is. Sinds het verbod in 2015 worden meisjes nog altijd in het geheim besneden. "De wet is duidelijk", zegt Mballow. "Wat ik wil, is dat we overal voorlichting gaan geven. Vanuit de gezondheidszorg moet beter worden gecontroleerd; als men een besneden meisje ontdekt, moeten de daders worden vervolgd."

"Ik wil een vader zijn die de kinderen in ons land beschermt. Voor mijn eigen dochters was ik te laat, maar voor heel veel andere meisjes kunnen we dit nog voorkomen."

Wat is vrouwelijke genitale verminking? Bij vrouwelijke genitale verminking (vgv), of meisjesbesnijdenis, worden delen van het vrouwelijke geslachtsorgaan verwijderd. Dit gebeurt vaak op jonge leeftijd, soms al bij pasgeboren baby's. Wereldwijd zijn volgens Unicef meer dan 230 miljoen meisjes en vrouwen besneden, vooral in delen van het Afrikaanse continent, Azië en het Midden-Oosten. De Wereldgezondheidsorganisatie hanteert vier categorieën van verminking, variërend van het enkel weghalen van de clitoris, tot het wegsnijden van de binnenste en buitenste schaamlippen waarna het geslachtsorgaan wordt dichtgenaaid. In alle gevallen is het besnijden van meisjes en vrouwen medisch onnodig en brengt het ernstige gevaren met zich mee. Korte- en langetermijneffecten zijn onder meer hevige pijn en soms fatale bloedingen, infecties, moeilijkheden bij het plassen, complicaties bij de bevalling, psychische klachten en seksuele problemen.