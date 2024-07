Ouwehands Dierenpark Op camerabeelden is te zien hoe reuzenpande Wu Weng het jong in haar bek draagt

NOS Nieuws • vandaag, 11:44 Opnieuw reuzenpandajong geboren in Ouwehands Dierenpark

Afgelopen vrijdag is er voor de tweede keer een reuzenpandajong geboren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Reuzenpanda Wu Wen beviel dit weekend van twee jongen, een ging kort na de geboorte dood.

De naam van het reuzenpandajong is nog niet bekend. Volgens Chinese traditie krijgen pandajongen pas na 100 dagen een naam. Ook weet de dierentuin nog niet wat het geslacht is van het jong.

Ouwehands Dierenpark laat weten de moeder en het jong op dit moment met rust te laten in het kraamhol. Pas bij de eerste controle van de dierenarts zal het geslacht bekendgemaakt worden. Voorlopig houden de dierenverzorgers het jong via camerabeelden in de gaten.

Vincent van Gogh

In mei 2020 werd voor het eerst een reuzenpandajong geboren in Nederland. Ook die panda, Fan Xing, is een jong van Wu Wen. De naam van het jong verwijst naar de schilder Vincent van Gogh.

In eerste instantie werd gedacht dat Fan Xing een mannetje was, maar twee jaar later bleek het toch om een vrouwtje te gaan. Vorig jaar september werd het pandajong naar China gebracht.

Fokprogramma wereldwijd

Pandaouders Xing Ya en Wu Wen zijn onderdeel van een wereldwijd Chinees fokprogramma en zijn in bruikleen in Nederland. Reuzenpandajongen mogen van China vier jaar in Nederland blijven, maar de dierentuin koos ervoor om het jong dus al iets eerder te laten gaan. In de natuur verlaten de jongen na ongeveer twee jaar de moederpanda.

Reuzenpanda's waren lange tijd een bedreigde diersoort. De dieren komen alleen in China in het wild voor. Dankzij het internationale fokprogramma zijn er de afgelopen jaren meer exemplaren van de diersoort bij gekomen en geldt de soort tegenwoordig als 'kwetsbaar'.

Pandadiplomatie

De panda's worden echter niet alleen in bruikleen gegeven om de populatie reuzenpanda's te vergroten. China ziet de panda's ook als diplomatiek middel. Het land gebruikt de panda's onder meer om handelsrelaties op te bouwen met andere landen.

Andersom duidt het terughalen van panda's op verslechterde relaties. De afgelopen twee jaar haalde China verschillende panda's terug uit de Verenigde Staten. Begin dit jaar maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend weer panda's te gaan sturen naar de VS.

In november vorig jaar dineerden de Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi Jinping met elkaar. Toen beschreef Xi panda's als "afgevaardigden van de vriendschap tussen het Amerikaanse en Chinese volk" en zei hij de "pandadiplomatie" met de VS te willen voortzetten. Een nieuwe pandadeal was geboren.