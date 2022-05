Pandajong Fan Xing viert laatste verjaardag in Nederland

Fan Xing was twee jaar geleden de eerste panda die ooit in Nederland werd geboren. Zijn naam verwijst naar Vincent van Gogh, in China de bekendste Nederlandse schilder.

Zijn ouders Xing Ya en Wu Wen waren drie jaar eerder vanuit China naar ons land gekomen. Volgens de afspraken met China blijven alle drie de dieren eigendom van het fokprogramma daar.

Welpjes mogen van China in principe vier jaar in het buitenland blijven, maar Ouwehands kiest ervoor het diertje al eerder te laten gaan. In het wild verlaat een panda zijn moeder ook na een jaar of twee en de zoo wil dat natuurlijke proces zoveel als mogelijk volgen. Fan Xing zal pas over een paar jaar zelf worden ingezet voor de fok, als hij geslachtsrijp is.

De reuzenpanda, die alleen in China in het wild voorkomt, was lange tijd extreem bedreigd. Dankzij het internationale fokprogramma zijn er de afgelopen jaren meer exemplaren van de diersoort bij gekomen is en geldt de soort tegenwoordig als 'kwetsbaar'.