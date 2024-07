AP Donald Trump zwaait met bebloed gezicht naar zijn aanhangers

NOS Nieuws • morgen, 00:41 • Aangepast morgen, 00:47 Donald Trump gewond geraakt na schoten tijdens campagnebijeenkomst Pennsylvania

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is gewond geraakt nadat schoten te horen waren op een campagnebijeenkomst in Pennsylvania.

De oud-president was bezig aan een toespraak toen luide knallen vanuit het publiek klonken. Op beelden is te zien hoe Trump aan zijn oor voelt en naar beneden duikt, terwijl ook het publiek achter hem wegduikt. Vervolgens wordt hij met bebloed gezicht door zijn beveiligers weggevoerd terwijl hij zijn vuist in de lucht steekt naar zijn aanhang. Daarna wordt hij in een auto geduwd.

In een eerste reactie laat Trump weten dat het goed met hem gaat en dat hij wordt onderzocht in een medische post. De Amerikaanse geheime dienst, die presidenten en oud-presidenten beveiligt, spreekt over "een incident" en zegt dat Trump veilig is. "Er wordt nu onderzoek gedaan door de geheime dienst en meer informatie komt naar buiten als die beschikbaar is".

De Democratische gouverneur van Pennsylvania Josh Shapiro zegt op de hoogte te zijn gesteld van de situatie en dat de staatpolitie aanwezig is. "Geweld tegen een politieke partij of een politiek leider is absoluut onaanvaardbaar."

Trump wordt naar alle waarschijnlijkheid komende donderdag officieel voorgedragen als presidentskandidaat. Wie zijn running mate (zijn tweede man) wordt, is nog niet duidelijk. Onder anderen senator Marco Rubio wordt genoemd. Hij deelde op sociale media een plaatje van Trump met een vuist in de lucht en de tekst "god heeft president Trump beschermd". Ook andere potentiële running mates brachten al snel verklaringen uit waarin ze hun zorgen uitten.