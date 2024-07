L1 Het dak van het zwembad is ingestort

vandaag, 15:27 • Aangepast vandaag, 15:49 Dak van zwembad op Limburgs vakantiepark ingestort

Het dak van een zwembad op een vakantiepark in Baarlo is gisteravond ingestort. Op dat moment was het bad gesloten, niemand raakte gewond.

Het is nog onduidelijk waardoor het dak instortte. Een woordvoerder van het park bevestigt dat het zwembad tot en met gisteren nog in gebruik was. Volgens L1 Nieuws ging het zwembad gisteren om 14.00 uur dicht. Op dat moment was er sprake van hevige regenval in Limburg.

Een verslaggever van de omroep sprak enkele vaste gasten van het park, maar die hadden niets gemerkt van de instorting.

Peter Gillis

Het subtropisch zwembad ligt op vakantiepark De Berckt. Dat is onderdeel van de Oostappen Groep, eigendom van tv-persoonlijkheid Peter Gillis. De exploitatie van de vakantieparken wordt op termijn overgenomen door Matthijs Stevens, ontdekte Omroep Brabant.

Een woordvoerder van de gemeente Peel en Maas (waar Baarlo onder valt) laat weten dat er geen hulpdiensten zijn ingeschakeld en dat de gemeente niet op de hoogte is gesteld van de instorting. De gemeente gaat onderzoeken of de situatie op het park verder veilig is, aldus de woordvoerder.

Horecavergunning ingetrokken

Afgelopen oktober werd de horecavergunning van het vakantiepark in Baarlo ingetrokken door de gemeente. Dat gebeurde na een bedrijfsintegriteitsonderzoek.

De horeca op het park is nog altijd gesloten. Hoeveel gasten er momenteel op het vakantiepark verblijven, kan de woordvoerder niet zeggen. Op de website van het zwembad staat dat er sprake is van "een technische storing".