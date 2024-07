Timber en Obispo geblesseerd bij oefenduels Feyenoord en PSV, zege voor Ajax

Feyenoord stond na zeven minuten al voor na een eigen goal van Joris Kayembe. Christopher Bonsu Baah tekende in de twintigste minuut voor de gelijkmaker. Een kwartier na rust zette Igor Paixao Feyenoord op 2-1.

Antoni Milambo maakte vlak voor tijd de derde treffer voor Feyenoord. Toch was er slecht nieuws voor de Rotterdammers. Timber werd hard getackeld door Ibrahima Sory Bangoura en moest met pijn naar de kant.

PSV speelt gelijk

In de 48ste minuut zette Casper Nielsen Brugge op voorsprong tegen PSV, in een wedstrijd die 105 minuten duurde en uit twee delen met twee verschillende opstellingen bestond. Bijna tien minuten later maakte Ismael Saibari gelijk met een schot vanaf ongeveer vijftien meter.