Britse politie pakt man op wegens lichaamsresten in koffers

De Britse politie heeft een man opgepakt na de vondst van twee koffers met lichaamsdelen. De 34-jarige man werd vanmorgen aangehouden op een station in Bristol, nadat de politie een foto van hem had verspreid.

Het is nog niet duidelijk wie de slachtoffers zijn, maar waarschijnlijk gaat het om twee volwassenen. Hoewel het onderzoek nog in volle gang is, zegt de politie niet op zoek te zijn naar andere verdachten. Over het motief van de aangehouden man is nog niets bekend.