Australische militair en echtgenoot aangehouden om spionage voor Rusland

Beide verdachten komen oorspronkelijk uit Rusland. Ze arriveerden ruim tien jaar geleden in Australië en werden daar enkele jaren later staatsburger. Ze hebben een paspoort van beide landen.

De twee zouden hebben samengespannen om militaire informatie door te spelen: toen de vrouw op bezoek was in Rusland logde haar man in op haar account van het leger. Of er ook daadwerkelijk inlichtingen zijn buitgemaakt, wordt nog onderzocht.