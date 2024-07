ANP Zeinstra, Kuipers en Van Roekel

NOS Voetbal • vandaag, 06:54 Team Kuipers leidde vorige EK-finale met Engeland: 'Niets van dreiging meegekregen'

Waar Engeland zondagavond voor de tweede keer op rij een EK-finale speelt, ontbreekt het Nederlandse tintje. In tegenstelling tot de vorige keer. Björn Kuipers, Sander van Roekel en Erwin Zeinstra vormden in 2021 het arbitrale trio tijdens de EK-finale tussen Engeland en Italië.

Voor de Engelse ploeg liep die finale niet goed af, maar voor de Nederlanders werd het een hoogtepunt.

Dreigende sfeer

Waar het op 11 juli 2021 buiten Wembley zeer rumoerig was, bereidde 'Team Kuipers' zich binnen voor op de EK-finale. Engeland kon voor het eerst sinds 1966 weer eens een eindtoernooi winnen. Op eigen bodem hoefde alleen Italië nog verslagen te worden.

Waar Engelse fans vlak voor de eindstrijd onder invloed het straatmeubilair bewerkten, met elkaar op de vuist gingen en illegaal het stadion binnen probeerden te dringen, moesten Björn Kuipers en zijn assistenten Erwin Zeinstra en Sander van Roekel ervoor zorgen dat het er binnen de lijnen wel fatsoenlijk aan toe ging.

"Als scheidsrechter heb ik niets van de dreigende sfeer meegekregen", zegt Kuipers. "Wij werden goed afgeschermd."

Sla de carrousel over ANP Chaos rondom Wembley

ANP Chaos rondom Wembley (

ANP Chaos rondom Wembley

De drie Nederlanders zeggen dat ze in het anderhalf uur voor de wedstrijd alleen maar bezig waren met de finale. Het nieuws in de gaten houden, deden ze niet. Ze lieten zich masseren, controleerden de apparatuur en warmden zich op.

Tijdens de warming-up merkten ze ook niets van de onrust buiten het stadion. Sterker nog, de drie genoten enorm van de sfeer op Wembley. "Toen onze warming-up was afgelopen begon Sweet Caroline. Toen ben ik bewust langer op het veld gebleven om nog even het refrein mee te pakken", vertelt Van Roekel.

"Het is Wembley", benadrukt Kuipers. Volgens hem is het Londense stadion een van de grootste voetbaltempels ter wereld. Er kunnen 90 duizend toeschouwers in, maar door coronamaatregelen waren er op papier 67.000 mensen getuige van de wedstrijd. Kuipers legt een verband met de onrust, omdat mensen wisten dat er lege stoeltjes waren. "Het voelde alsof het hele stadion gevuld was."

ANP Björn Kuipers met keepers Jordan Pickford (L) en Gianluigi Donnarumma

Niet alleen het leiden van de finale zelf was een hoogtepunt, ook de toewijzing was een feest volgens de drie. Roberto Rosetti, scheidsrechtersbaas van de UEFA, vertelde het op de dag na de halve finale in het hotel aan Kuipers, die het vervolgens weer meldde aan zijn assistenten.

"Dat momentje hebben we wel even gevierd", aldus Zeinstra. Het was immers nog nooit voorgekomen dat een finale op een eindronde werd geleid door Nederlanders. "We wisten ook dat dit het laatste grote toernooi voor ons samen was. Het voelde als de kers op de taart."

Wat doen ze nu? - Björn Kuipers floot in augustus 2021 zijn laatste wedstrijd. Hij bezit nog steeds twee supermarkten. Hij geeft ook lezingen en is 'referee officer' bij de UEFA. - Sander van Roekel was in december 2021 voor het laatst actief als assistent-scheidsrechter. Hij is nog steeds economiedocent op een middelbare school. Ook begeleidt hij jonge grensrechters - Erwin Zeinstra is nu assistent van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Hij liep het EK van dit jaar mis. Hij is assistent-controller bij een schoonmaakbedrijf.

Van Roekel werd in 2008 assistent van Kuipers en Zeinstra completeerde het trio in 2011. Het team was actief op meerdere EK's en WK's en leidde ook de Champions League-finale van 2014.

"Je kan gerust zeggen dat wij een vriendenclub zijn. Dat moest ook wel, anders houd je het niet met elkaar vol. Op eindtoernooien zit je bijvoorbeeld weken bij elkaar", vertelt Van Roekel. Er zijn volgens hem ook echt wel discussies geweest, maar die werden daarna vrijwel direct uitgesproken. Ze hebben nog steeds contact met elkaar.

Nadat de drie te horen hadden gekregen dat ze EK-finale mochten fluiten, ging er ook gelijk een "knop om" volgens Zeinstra. "We moesten veel regelen. Van coronatesten tot het over laten komen van familie."

Tactische analyse

Ook moesten de ploegen van Italië en Engeland tactisch geanalyseerd worden. Kuipers vertelt dat er bijvoorbeeld werd gekeken naar de snelheid waarmee een keeper het spel hervat, welke spelers vaak de zestien in dribbelen en of er gebruik wordt gemaakt van de buitenspelval. "Hierdoor weten we hoe we ons in de wedstrijd moeten positioneren."

5:35 Bekijk de samenvatting van de EK-finale Italië-Engeland

Daarnaast werd het gedrag van spelers onder de loep genomen, zegt Kuipers, die toegeeft dat hij het weleens mist om scheidsrechter te zijn. "Ken de sleutelspelers en weet wie de troublemakers kunnen zijn."

Omdat de finale in de avond gespeeld werd, was er op de dag van de wedstrijd relatief veel tijd. Zeinstra: "Al voelde het niet als een lange dag. We moesten ook vroeg in het busje richting het stadion vanwege de drukte in Londen."

Na de 1-1 in reguliere speeltijd werd Italië na penalty's Europees kampioen. Waar het na de finale nog wel ging over het gedrag van sommige fans, speelde Team Kuipers geen hoofdrol. "Als het na afloop niet over arbitrage gaat, dan is het goed", besluit Van Roekel.

Na de prijsuitreiking volgden in de kleedkamer de emoties, vertelt Kuipers. "Toen wist ik: dit was het dan."