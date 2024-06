Oud-arbiter Kuipers actief op EK: 'Onacceptabel gedrag spelers moet verdwijnen'

Niet meer mopperen en omsingelen

Individualisme

"We moeten niet vergeten waarom een scheidsrechter ooit in het leven is geroepen. Omdat er twee teams op het veld staan die het samen niet kunnen regelen", zegt Kuipers over het belang van arbiters.

Hij wil iedereen op het hart drukken dat het niet erg is om fouten te maken, omdat die er gewoon bij horen. "En onthoud: the referee is always right, even when he or she is wrong."