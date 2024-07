Genocide Srebrenica in Den Haag herdacht met vredesmars, krans en stilte

In Den Haag is de genocide in Srebrenica herdacht met toespraken, een moment van stilte en het voorlezen van namen van slachtoffers die vandaag in Srebrenica zijn begraven. Duizenden mensen waren bij de herdenking van het bloedbad, vandaag 29 jaar geleden.

In een toespraak sprak de nieuwe staatssecretaris van Defensie, Gijs Tuinman, over zijn eigen herinneringen aan de gebeurtenissen in Srebrenica. "De oorlog in voormalig Joegoslavië kreeg ik mee via brieven die de dochter van een familievriend aan haar moeder schreef. Het was 1992 en ze maakte deel uit van de VN-vredesmacht Unprofor. Ook toen al liep de spanning op. Het greep me aan dat hulpkonvooien werden tegengehouden, zelfs werden gegijzeld, en ik in Nederland op de bank zat en niets kon doen. Ik kan u zeggen: 'Srebrenica' heeft mijn beroepskeuze beïnvloed."