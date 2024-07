Sprinter Jakobsen stapt af in twaalfde etappe Tour de France

Abandon Jakobsen na 25 kilometer in twaalfde Touretappe

Fabio Jakobsen is vroeg in de twaalfde etappe van de Tour de France afgestapt.

Jakobsen was bij zijn ploeg dsm-firmenich PostNL de troef voor de massasprints, maar kon de verwachtingen niet waarmaken. De 27-jarige sprinter, die in 2022 nog een Tourrit won, kwam niet verder dan een vijfde en zevende plaats. Woensdag finishte hij als 168ste en laatste in de zware rit naar Le Lioran.