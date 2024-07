Coalitie wil maatregelen van staatssecretaris om dubbelfuncties onderwijs

Zo moet de wet- en regelgeving volgens PVV en BBB zodanig worden aangepast dat dubbelfuncties bij onderwijsadviesbureaus in hetzelfde gebied worden verboden. Ze vinden dat overtredingen moeten leiden tot maatregelen zoals ontslag, of een verbod op uitoefening van een bestuursfunctie "voor een aanzienlijke periode".

'Boude stelling'

De onderwijsinspectie liet deze week weten alleen te kunnen ingrijpen als belangenverstrengeling aantoonbare negatieve effecten heeft, zoals het bevoordelen van familieleden "ten koste van de school". Maar als een bestuurder een aan hem gelieerde partij inhuurt met korting, dan sluit de inspectie niet uit dat er een positief effect voor de school is, ook al is er dan feitelijk wel sprake van (mogelijke) belangenverstrengeling.

PVV-Kamerlid Van der Hoeff is niet te spreken over de reactie van de inspectie. "Dit zegt alles over hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan, hoe het klimaat van belangenverstrengeling gefaciliteerd wordt." Hij stelt dat de inspectie op deze wijze "mogelijke netwerkcorruptie" stimuleert. Volgens de PVV is het "effect of resultaat" geen argument, en ook niet controleerbaar.