Nauwelijks kans op verminderde vruchtbaarheid door chlamydia, GGD past testbeleid aan

Jarenlang werd gedacht dat chlamydia een belangrijke oorzaak is van onvruchtbaarheid bij vrouwen. Om die reden is ook een omvangrijke campagne rond preventie, diagnose en behandeling van de soa opgetuigd. Chlamydia wordt nu nog standaard met antibiotica behandeld, ook als er geen klachten zijn.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de soa in de meeste gevallen vanzelf weggaat zonder schadelijke gevolgen te veroorzaken. Er is bovendien geen bewijs dat de huidige aanpak effectief is.