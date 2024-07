OM vervolgt twee Amelanders voor belagen journalisten tijdens Sunneklaas

In samenwerking met

Politie maakte fouten

Begin mei gaf de politie toe fouten gemaakt te hebben bij de bescherming van journalisten. De politie was op de hoogte van de eventuele komst van journalisten naar het eiland en was zich bewust van de risico's. Toch waren agenten al weg voor de boot met PowNed-journalisten aankwam.

De politie zei ervan te hebben geleerd. "Terugkijkend hadden we de journalisten van PowNed beter moeten beschermen en begrijpen we ook dat aspecten van ons optreden die avond niet neutraal op de betrokkenen zijn overgekomen. Dat had anders gemoeten", zei Martin Sitalsing, politiechef van de eenheid Noord-Nederland destijds.