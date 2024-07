Getty Images Vrouwen halen via crowdfunding sneller geld binnen dan mannen

NOS Nieuws • vandaag, 08:38 Vrouwen halen met crowdfunding sneller geld binnen dan mannen

Geld lenen van het grote publiek, het zogenoemde crowdfunden, gaat vrouwen beter af dan mannen. Ze ronden hun wervingscampagnes zo'n 20 procent sneller af, blijkt uit een nieuwe studie van Maastricht University. De onderzoekers analyseerden daarvoor 934 crowdfundingscampagnes op drie Nederlandse financieringssites.

De onderzoekers mogen de namen van die sites niet noemen, maar wel is bekend dat het platformen zijn met verschillende karakters. Een van de platformen richt zich specifiek op ondernemers in de ontwikkelingssector, een ander op bedrijfskredieten in algemene zin en de derde zowel op privé- als bedrijfskredieten.

Op elk van de platformen stelden de onderzoekers hetzelfde effect vast: vrouwen halen het geld sneller binnen. Bij de geanalyseerde campagnes ging het om bedragen variërend van 1500 tot 150.000 euro. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Plos One.

Crowdfunding: van bakker tot vastgoed Bij crowdfunding regelen mensen een lening zonder tussenkomst van een financiële instelling. Het Amerikaanse Kickstarter is wellicht de bekendste crowdfundingwebsite, maar ook Nederland kent talloze platformen die investeerders en ondernemers direct met elkaar in contact brengen. Voorbeelden zijn het Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar.nl en Oneplanetcrowd. De meeste platformen richten zich op specifieke markten, zoals duurzaam ondernemen, vastgoed of het midden- en kleinbedrijf, van een bakkerszaak tot innovatieve startups. Investeerders kunnen meestal zowel relatief grote bedragen investeren als zeer kleine bedragen van enkele euro's.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat vrouwen bij crowdfunding voor privéleningen net zulke goede voorwaarden krijgen als mannen, terwijl ze via traditionele financieringskanalen vaak minder goede voorwaarden krijgen.

Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat vrouwen bij bedrijfsleningen hun campagne sneller weten af te sluiten, zonder dat het ten koste gaat van hun voorwaarden. Ze betalen de investeerders dus geen hogere rentes.

In de financiële wereld is discriminatie tegen vrouwen een bekend fenomeen, vertelt hoofdonderzoekster Pomme Theunissen. "Ze krijgen minder vaak krediet, en als ze het krijgen moeten ze vaak een hogere rente betalen en meer garanties geven. Ze krijgen een slechtere deal, en banken komen daar mee weg."

De vraag is wel of dat alleen maar aan de banken ligt, vervolgt ze. "Het kan ook zijn dat vrouwen slechter onderhandelen."

Alternatief

Het gevolg is hoe dan ook dat vrouwen vaker dan gemiddeld zonder succes bij een bank aankloppen en vervolgens op zoek gaan naar alternatieven. "Steeds meer vrouwen hebben door dat crowdfunding interessant voor ze kan zijn", zegt Theunissen. "Het is nog niet massaal, maar het komt steeds meer naar boven."

En die vrouwen hebben logischerwijs bovengemiddeld vaak een goed plan, vervolgt Theunissen. "Als vrouwen een slechtere deal van een bank krijgen, krijg je relatief meer goede vrouwen op crowdfundingplatformen."

Als je als investeerder niet zoveel zelfvertrouwen hebt, neig je naar een campagne die al bijna vol zit. Pomme Theunissen, onderzoeker

Dat effect zou nog eens versterkt kunnen worden door het kuddegedrag van investeerders. Crowdfundingscampagnes gaan vaak heel snel, van enkele dagen tot soms zelfs maar enkele seconden.

"Dan moet je heel snel kiezen. Als je niet zoveel zelfvertrouwen hebt, neig je naar een campagne die al bijna vol zit. Dat zal dan wel goed zijn, denken investeerders dan. En dat effect zie je nog sterker bij plannen van vrouwelijke ondernemers."

Opmerkelijk is dat getrouwde man-vrouw-koppels het in het onderzoek niet beter doen dan mannen. "Die koppels zijn vaak getrouwd in gemeenschap van goederen. Je zou denken: dat wekt vertrouwen. Maar dat vonden we niet terug in onze onderzoeksresultaten. Een goeie verklaring hebben we daar niet voor."

Groeiende markt

In 2022 ging in de markt voor crowdfunding ongeveer 1 miljard euro om, vertelt Theunissen. De cijfers voor 2023 zullen in de komende weken naar buiten worden gebracht en laten naar verwachting een verdere stijging zien. Nederland zit wat crowdfunding betreft in de wereldtop en die markt blijft ieder jaar groeien.

Theunissen is op dit moment bezig met onderzoek naar vrouwelijke ondernemers die tevens moeder zijn, de zogenoemde 'mompreneurs'. Dat moet nog worden gepubliceerd, maar de resultaten wijzen erop dat moeders sneller een eigen bedrijf beginnen als je ze meer tijd geeft, bijvoorbeeld middels uitgebreider ouderschapsverlof.

"In Duitsland ging het aantal ondernemende moeders omlaag toen het ouderschapsverlof werd verkort", vertelt Theunissen. "Meer tijd en rust geeft een grotere kans op ondernemerschap." En dat levert weer meer goede ideeën op, weten we uit het nu gepubliceerde onderzoek.