Reuters Een partijbijeenkomst van de AfD eerder deze maand in Essen.

NOS Nieuws • vandaag, 22:07 AfD richt nieuwe radicaal-rechtse fractie op in Europees Parlement

In het Europees Parlement in Brussel is vandaag een nieuwe radicaal-rechtse fractie opgericht. Onder aanvoering van de Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) zal het nieuwe Europa van Soevereine Naties zitting nemen in het Europees Parlement. Het is de kleinste fractie in het parlement.

Eerder werd de AfD uit de radicaal-rechtse fractie Identiteit en Democratie gezet. De aanleiding voor deze stap was een interview van de Europese lijststrekker van de partij, Maximilian Krah, in de Italiaanse krant La Repubblica. Hij zei daarin onder meer dat "niet iedere SS'er automatisch een crimineel was".

De AfD besloot daarna dat Krah niet langer onderdeel van hun Europees parlementsdelegatie mocht zijn. De partij hoopte daarmee onderdeel van het radicaal-rechtse blok te kunnen blijven, maar die poging mislukte. AfD richt nu dus zijn eigen fractie op.

Europa van Soevereine Naties, zoals de nieuwe fractie moet heten, zal bestaan uit 28 Europarlementariërs uit negen verschillende landen. AfD zal met 14 parlementariërs verreweg de grootste groep zijn. Verder sluiten radicaal-rechtse parlementsleden uit onder meer Spanje, Frankrijk, Polen en Bulgarije zich aan. In de groep zitten geen Nederlandse Europarlementariërs.

Nog een nieuwe groep

Maandag werd onder aanvoering van de partij van de Hongaarse premier Orbán ook al een nieuwe radicaal-rechtse groep opgericht, Patriotten voor Europa. Onder meer het Belgische Vlaams Belang, de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ) en het Franse Rassemblement National (RN) sloten zich hierbij aan. Ook de PVV maakt deel uit van deze groep.

Patriotten voor Europa telt nu 84 Europarlementariërs, van de in totaal 720 zetels, en kan nog groeien als meer partijen zich aansluiten. De fractie vormt nu het op twee na grootste blok in het Europees Parlement.

De Identiteit en Democratie-fractie, waar de PVV en RN tot de verkiezingen van vorige maand deel van uitmaakten, houdt op te bestaan. De groep vertegenwoordigt niet meer de vereiste zeven landen om een Europese fractie te kunnen vormen.

Met de komst van Europa van Soevereine Landen en Patriotten voor Europa bestaat het Europees Parlement nu uit acht fracties. Radicaal-rechts is in het parlement over drie van deze fracties verspreid. Naast de twee eerder genoemde partijen zitten ook in de Europese Conservatieven en Hervormers radicaal-rechtse partijen. Voor de verkiezingen werd gespeculeerd over één grote rechtse fractie. Die blokvorming is er niet gekomen