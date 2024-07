Veroordeelde wapenhandelaar Jan B. (73) opgepakt bij inval in Hulten

De politie heeft vanochtend in het Brabantse Hulten de 73-jarige Jan B. aangehouden. Dat bevestigt de advocaat van B., die hem eerder bijstond in een zaak over wapenhandel. Hij zegt niet te weten waar zijn cliënt van wordt verdacht.

"De politie heeft nog niet de concrete verdenking gedeeld", zegt de advocaat. "Ze zijn voorlopig nog druk met van alles rond het terrein van mijn cliënt." De aanhouding is verricht op het terrein van de veroordeelde wapenhandelaar Jan B. op de Hulteneindestraat. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek.

De aanleiding van de politieactie is niet bekend. Omroep Brabant schrijft dat er op het adres van B. vaker invallen zijn gedaan. Zo werd bij een actie in 2021 een drugslab aangetroffen .

Jan B. is een bekende van de politie en justitie. In 2017 werd hij veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar en zeven maanden voor wapenhandel. Daarnaast is hij veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het laten verdwijnen van het lichaam van een voormalig lid van motorclub No Surrender.