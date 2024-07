ProShots Álvaro Morata heeft pijn na een tackle van een beveiliger

NOS Voetbal • vandaag, 09:33 Morata hinkend van veld na 'tackle' van beveiliger: 'Het was pijnlijk'

Spanje-aanvoerder Álvaro Morata heeft bij het EK na afloop van de gewonnen halve finale tegen Frankrijk mogelijk een blessure opgelopen. De aanvaller werd door een beveiliger 'getackeld', nadat een veldbestormer het veld op was gekomen in München.

Morata liep hinkend van het veld.

"Het was pijnlijk, maar ik denk niet dat het zo erg is", zei Morata's teamgenoot Rodri na afloop. Bondscoach Luis de la Fuente verwacht ook niet dat het incident gevolgen heeft. "Maar dat moeten we woensdag wel afwachten", zei hij gisteravond laat.

De beveiliger ging sprintend over het veld in de hoop de veldbetreder tegen te houden, maar hij gleed uit en raakte Morata op de enkel. De 31-jarige spits had overduidelijk last, greep naar zijn been en verbeet de pijn.

Spanje won de halve finale met 2-1 van Frankrijk. In die halve finale trok de 16-jarige Lamine Yamal alle aandacht naar zich toe. Hij trof met een schitterend schot van afstand doel en werd daarmee de jongste EK-doelpuntenmaker aller tijden.

Vanavond spelen Engeland en Nederland tegen elkaar in Dortmund om de andere plek in de finale. Na de wedstrijd van 21.00 uur weten we dus welk land het gaat opnemen tegen Spanje, aankomende zondag in Berlijn.