Getty Lamine Yamal

NOS Voetbal • morgen, 00:18 Uitblinker Yamal: 'Zaterdag mijn 17de verjaardag, zondag finale winnen'

Met een prachtig schot in de kruising drukte het Spaanse supertalent Lamine Yamal zijn stempel op de halve finale tegen Frankrijk. Het was de gelijkmaker en Spanje plaatste zich door een 2-1 zege voor de finale van zondag tegen Nederland of Engeland.

Met een leeftijd van 16 jaar 362 dagen werd Yamal de jongste doelpuntenmaker ooit op een EK of WK. "Ik ben erg blij dat we de finale hebben gehaald. Het belangrijkste is nu om te winnen", zei Yamal, die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Bekijk hieronder het schitterende doelpunt van Yamal en een interview met verdediger Marc Cucurella.

1:22 Yamal schiet schitterend raak en is jongste doelpuntenmaker ooit op EK

"We zaten in een moeilijke situatie en je zou zo snel geen doelpunt verwachten", bekende het talent over zijn goal in de 20ste minuut. "Ik wilde precies schieten waar hij in de goal ging. Ik ben erg blij en tevreden met de overwinning."

Yamal hoopt komend weekend twee feestjes te vieren. Zaterdag zijn zeventiende verjaardag en zondag de EK-winst. "Ik wil winnen, winnen en nog eens winnen."

1:43 Yamal lag op jonge leeftijd in de handen van Messi door fotoshoot voor het goede doel