ANP Drugspakketjes tijdens een presentatie over drugsvangsten in de haven van Vlissingen

NOS Nieuws • vandaag, 13:49 Douane vindt in eerste helft van dit jaar minder cocaïne in Nederlandse havens

De douane heeft afgelopen halfjaar minder drugs gevonden in de Nederlandse havens dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is vooral minder cocaïne gevonden: vorig jaar werd nog 28.000 kilo onderschept, dit jaar was dat 16.000 kilo.

Die daling is opvallend. Begin dit jaar meldde de douane dat de hoeveelheid gevonden cocaïne nog steeds groeit. De grensdienst nam vorig jaar bijna 60.000 kilo cocaïne in beslag in de Nederlandse zee- en luchthavens. Het jaar ervoor was dat nog ruim 51.000 kilo.

De douane ziet in de nieuwe cijfers een bewijs dat criminelen minder drugs zijn gaan smokkelen via de zeehavens. De grenswacht schrijft de daling toe aan samenwerkingsverbanden met rederijen, haventerminals en Latijns-Amerikaanse landen. Daardoor vinden er extra controles plaats. Ook maakt de douane nu gebruik van scanners, drones en kunstmatige intelligentie.

Andere routes

De douane zegt dat de Nederlandse zeehavens door die maatregelen minder aantrekkelijk zijn geworden voor drugshandel. Deze ontwikkeling is volgens de dienst te zien in meerdere havens in Noordwest-Europa. De douane denkt dat smokkelaars nu voor andere routes kiezen. In Zuid-Europa werd afgelopen halfjaar meer cocaïne onderschept in loodsen, maar wel minder op zee.

In de nieuwe cijfers valt verder op dat de douane wel fors meer andere drugs heeft gevonden, zoals heroïne en qat. Zo onderschepte de dienst in de eerste helft van dit jaar 367 kilo heroïne, ten opzichte van 5 kilo in diezelfde periode vorig jaar. Van qat vond de dienst 1120 kilo tegenover 424 kilo afgelopen jaar. De douane heeft geen verklaring voor deze stijging.

Via de lucht

In de luchtvracht is de hoeveelheid gevonden drugs vrijwel gelijk gebleven. Daar werd 40 kilo meer cocaïne in beslag genomen dan in het eerste halfjaar van 2023. Toen was dat 680 kilo, nu 720 kilo.

Opvallend is de vondst van 60 kilo cocaïne in tassen in een luchtvrachtcontainer uit Canada. Dat kan erop wijzen dat Canada aantrekkelijk is geworden als doorvoerhaven, zegt een woordvoerder van de douane.

Ook worden per briefpost minder drugs verstuurd dan dezelfde periode van vorig jaar. In de eerste helft van 2023 was dit bij 9000 poststukken het geval, in de eerste helft van 2024 bij 6300 poststukken. Vooral synthetische drugs zoals xtc, MDMA, lsd en amfetamine werden onderschept. Daarnaast trof de douane vaak cannabis en cocaïne aan.

Volgens de douane is de daling in gevonden drugs in post het gevolg van het Hit and Run Post Team, een samenwerkingsverband van de politie, het Openbaar Ministerie en de douane. Ze werken hierin samen om drugs te onderscheppen en verzenders op te sporen en te vervolgen.