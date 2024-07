Vanaf vanmiddag code oranje in hele land vanwege onweer en zware buien

Het KNMI waarschuwt voor hevige onweersbuien door het hele land. Code oranje geldt vanaf 16.00 uur in Zeeland, daarna volgen alle andere provincies. Het weeralarm loopt in het noorden van het land het laatst af, om middernacht.

Het noodweer trekt vanuit het zuidwesten over het land. Tijdens de onweersbuien is er kans op zware windstoten en plaatselijk veel regen, grote hagelstenen en blikseminslagen.

Het KNMI geeft code oranje af als er gevaarlijk weer wordt verwacht waarvan de impact mogelijk groot is. In dit geval kan bijvoorbeeld letsel of schade ontstaan door grote hagelstenen, de inslag van de bliksem, het omwaaien van bomen of wateroverlast. Met name het verkeer moet tijdens onweersbuien opletten.