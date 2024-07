Wekdienst 7/7: Frankrijk naar stembus • Bijzondere rit in Tour de France

Goedemorgen! Vandaag mogen Fransen in de tweede ronde van de parlementsverkiezingen naar de stembus. En voor het eerst in de 111-jarige geschiedenis van de Tour de France wordt er een etappe over gravel verreden.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit is er vannacht gebeurd:

Het was feest op de pleinen van Nederland en Berlijn. In onder meer Arnhem, Den Haag en Almelo is door duizenden fans gefeest na de overwinning van het Nederlands elftal op Turkije. Op verschillende plekken ontstonden wat ongeregeldheden. Zo werd in Den Haag de ME bekogeld met zwaar vuurwerk en in Nuenen leidde het afsteken van vuurwerk tot een woningbrand. Zowel de opstootjes in Den Haag als de brand in Nuenen waren voor 01.00 uur vannacht onder controle.