Getty Mert Günok

NOS Voetbal • vandaag, 14:26 Na redding van zijn leven heeft Turkse keeper Günok rust: 'Nu is er de waardering' Bas de Wit redacteur NOS Sport

In de voortdurende voortrazende wervelwind van het Turkse voetbal is er één plek waar dit EK kalmte heerst: het doelgebied van keeper Mert Günok. Hij verrichte in de laatste minuut van de achtste finale tegen Oostenrijk de redding van zijn leven en maakte daarmee een orkaan van lof los. Maar voor zichzelf creëerde hij vooral rust.

En rust is je als keeper in Turkije maar zelden gegeven, legt Günoks collega-doelman Bilal Bayazit uit. De Turks-Nederlandse Bayazit, die de jeugdopleiding van Vitesse doorliep, speelt sinds 2021 bij Kayserispor. Hij maakte er kennis met de mooie en de moeilijkere kanten van het Turkse keepersvak.

Het is in geen enkel voetballand gemakkelijk om op doel te staan, maar in Turkije al helemaal niet. "Er zit weinig balans in hoe men hier naar keepers kijkt. Je bent of héél erg goed of je kan er helemaal niks van. Zeker in de media is dat hier heftiger dan bijvoorbeeld in Nederland."

Günok speelde dit EK in de groepsfase tegen Georgië en Tsjechië. De wedstrijd tegen Portugal moest hij missen. Bekijk hieronder dé redding tegen Oostenrijk, die mensen aan een legendarische save van Gordon Banks deed denken:

1:03 De redding van Banks of die van Günok: welke was mooier?

De 35-jarige Günok geldt als een laatbloeier. Bij zijn eerste club Fenerbahçe moest hij het jarenlang doen met een reserverol achter clubicoon en nationale keepersheld Volkan Demirel. Via Bursaspor en Istanbul Başakşehir stapte Günok vanaf 2021 bij Besiktas eindelijk uit de schaduw.

Na te zijn hersteld van een zware knieblessure maakte Günok veel indruk bij Besiktas. Bij het Turkse elftal kreeg hij in de EK-kwalificatie eindelijk een basisplek.

Zelf regelen

Maar de lat ligt hoog. Met Rüştü Reçber, met zijn lange haar en zwarte strepen onder zijn ogen, en Demirel als voorgangers hebben Turkse keepers grote schoenen om te vullen. "Rüstü en Volkan zijn mensen die hier niet normaal over straat kunnen. Het zijn absolute legendes", zegt Bayazit.

"De keepers die nu mee zijn naar het EK hebben best wat over zich heen gekregen. Na het afscheid van Volkan was er altijd wel discussie. Daarom gun ik Günok zijn succes ook zo erg. Na zijn redding tegen Oostenrijk snapt men dat hij met rust gelaten moet worden en dat men achter hem kan gaan staan."

ANP Rüstü Reçber namens het Turkse elftal

Bayazit leerde in zijn eerste jaar bij Kayserispor dat het keepersbestaan in Turkije best eenzaam kan zijn. De sluitpost die hij verving was een clublegende; de fans stonden niet om Bayazit te springen.

Hij had toen houvast aan een Nederlandse mental coach, iets waar keepers in de Turkse competitie niet zomaar mee aanraking komen. "Je moet hier presteren, maar de handvatten daarvoor krijg je niet van een ander aangereikt. Je moet het hier echt zelf doen."

Voorbeeld

Wat dat betreft is Günok iemand waar Bayazit naar opkijkt. "Hij is zelfs iemand die ik daarin als voorbeeld neem. Als Günok een fout maakt, lijkt het alsof het hem niets doet. Hij staat ijskoud in het doel."

Günok is lang (196 centimeter) en op het eerste gezicht geen keeper van de katachtige reflexen. Fysiek is hij een type-Van der Sar. "Günok is ervaren en heel stabiel. Maar dat explosieve heeft hij ook wel in zich. Hij lijkt wat houterig, maar in de competitie heeft hij ook wel eens zo'n katachtige redding verricht."

Bayazit zag Turkije online ontploffen na de save van Günok tegen Oostenrijk. "Hij krijgt nu de waardering en dat gun ik hem van harte."

Turkije en penalty's In de kwartfinale tegen Nederland kan het uitdraaien op een penaltyserie. Günok kreeg in zijn carrière 44 penalty's tegen, daarvan gingen er 7 niet in. Daarmee gingen er 16 procent van de strafschoppen bij Günok niet in. Oranje-doelman Bart Verbruggen heeft met 22 procent een iets hoger moyenne. De drie strafschoppen die Günok bij het Turkse elftal tegen kreeg, gingen er allemaal in. Alleen op het EK van 2008 werd een wedstrijd van Turkije met penalty's beslist. Na twee woeste minuten in de slotfase van de verlenging (doelpunten in de 119e en 120ste minuut) was Rüstü in de serie de grote held: hij stopte de penalty van Petric en hielp Turkije aan een plek in de halve finales.