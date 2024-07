Reuters

NOS Wielrennen • vandaag, 17:34 Evenepoel maakt tijdritstatus waar in Tour, Pogacar behoudt gele trui

Remco Evenepoel heeft laten zien waarom hij de wereldkampioen tijdrijden is. In een race tegen de klok over ruim 25 kilometer door de graanvelden en wijngaarden van de Bourgogne was de Belg sneller dan Tadej Pogacar (+0.12) en Primoz Roglic (+0.34).

De wereldkampioen tijdrijden beloonde met zijn eerste ritzege ooit in de Tour de France een maandenlange voorbereiding op de tijdrit. Even leek het allemaal mis te gaan, toen Evenepoel op twee kilometer van de finish dacht dat hij lek had gereden.

De Belg stak zijn hand al uit voor een nieuwe fiets, toen hij er snel achter kwam dat zijn band toch niet lek bleek.

Evenepoel heeft door deze tijdritzege in de Tour nu in alle grote rondes een tijdrit gewonnen.

Geel blijft voor Pogacar

Pogacar behoudt de leiding in het algemeen klassement. De nummer twee in de strijd om het geel moest 45 seconden goedmaken op Pogacar om de leiderstrui over te nemen, maar dat gat bleek te groot.

Reuters Tadej Pogacar geeft 12 seconden toe op Remco Evenepoel in de eerste tijdrit van de Tour de France.

Jonas Vingegaard had vooraf misschien wel wat tijdverlies verwacht, maar hield de schade beperkt tot 37 seconden van de winnaar. De Deen zette de vierde tijd neer en blijft derde in het algemeen klassement.

Roglic, die vierde sterke tijdrijder van de klassementsfavorieten, had een wat moeizamere start dan de rest, maar reed mede door een verschroeiende afdaling nipt sneller dan Vingegaard.

(later meer)