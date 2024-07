Man uit Borculo die al ruim twee jaar vermist wordt, is volgens verdachte dood

In samenwerking met

Een man uit Borculo die al ruim twee jaar vermist wordt, is dood. Dat heeft verdachte Mart B. (30) bij de politie verklaard. B. staat vandaag voor de rechter op verdenking van moord.

Wico van Leeuwen werd in mei 2022 voor het laatst gezien in zijn woonplaats. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. De politie ging er al van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.