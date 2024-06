Politie De 16-jarige Yoran uit Sleeuwijk raakte eind december vermist

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 18:11 Politie vraagt pleziervaarders uit te kijken naar de al langer vermiste Yoran (16)

De politie roept pleziervaarders op de rivier de Merwede op om mee te zoeken naar de vermiste Yoran Krol. De 16-jarige jongen verdween in december vorig jaar en is nog steeds niet gevonden. Door de oproep hoopt de politie verder te komen in het onderzoek.

De jongen verdween in de nacht van 23 op 24 december. Hij werd voor het laatst gezien bij een jongerencentrum in Almkerk. Er werd massaal naar hem gezocht; op een grote zoekactie in januari kwamen zo'n 2500 mensen af.

ANP In januari werd massaal gezocht naar Yoran bij een landelijke zoekactie

De fiets werd op z'n 12 kilometer afstand van het jongerencentrum gevonden op de Merwedebrug, de jas in de rivier ter hoogte van Papendrecht. De politie vermoedt dat de jongen in de rivier is terechtgekomen en verdronken.

'Naald in een hooiberg'

Eerdere zoekacties van de politie leverden niets op. Er werd onder meer met duikers en sonarapparatuur in het water gezocht, schrijft Omroep Brabant. Eind januari meldde de politie niet meer actief te zoeken naar Yoran. "Het is zoeken naar een naald in een hooiberg", zei een woordvoerder daar toen over.

Nu heeft de politie op sociale media een oproep gedaan aan pleziervaarders om te helpen bij de zoektocht. "Elke waarneming, hoe klein ook, kan van belang zijn", aldus de politie. Wie het water op gaat, wordt gevraagd te letten op "verdachte situaties of objecten".