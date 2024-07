NOS Wielrennen • vandaag, 07:37 Afrikaanse talenten proeven aan Tour: 'Girmay beseft niet wat zijn zege teweegbrengt' Bart van Dooijeweert

Bart van Dooijeweert



Ze fietsten een deel van het parcours van de zesde etappe in de Tour de France, werden gehuldigd op het podium en mochten de groene trui uitreiken aan Biniam Girmay. Acht jonge Afrikaanse wielrenners beleefden donderdag een van de mooiste dagen van hun leven.

Tot nu toe, althans. Want de internationale wielerbond UCI is ze aan het klaarstomen voor een profcarrière. "Voor deze renners is Biniam Girmay het grote voorbeeld", zegt Tsgabu Grmay, trainer en projectleider van de Afrikaanse talenten.

ANP Enkele van de Afrikaanse wielertalenten poseren met Biniam Girmay, de drager van de groene trui

Girmay spurtte donderdag naar de derde plek in de door Dylan Groenewegen gewonnen massasprint en werd na de declassering van Jasper Philipsen zelfs tweede. De renner uit Eritrea reed in de groene trui, nadat hij maandag als eerste zwarte Afrikaan in de geschiedenis een Tour-etappe won.

De talenten die donderdag op het Tour-parcours mochten rijden zijn (jeugd)kampioen van Namibië, Egypte, Rwanda, Zuid-Afrika, Eritrea en Tunesië. Met steun van de UCI en het olympisch comité IOC trainen ze in het Franse Bretagne in de hoop wielerprof te worden.

Mijlpaal in Rwanda

De eerste mijlpaal moet deelname aan de WK van 2025 worden, dat voor het eerst op Afrikaanse bodem (in Rwanda) wordt gehouden.

De 18-jarige Alaliaa Darwish is een van de rensters. "Mijn trainer zegt dat ik de WK kan halen, dus geloof ik dat", lacht ze.

"Ik begon met wielrennen toen ik 12 jaar was, daarvoor deed ik aan ballet", vertelt Darwish. "En kijk nu: ik ben juniorenkampioen op de weg en in de tijdrit van Egypte. Mijn land telt nog maar weinig wielrenners. Maar iedereen kent de Tour de France, het is ook bij ons heel groot."

Gamechanger

Darwish wordt getraind door Grmay, een oud-renner uit Ethiopië die zelf drie keer de Tour reed. Grmay voorspelt dat de etappezege van Girmay slechts het begin is van vele Afrikaanse wielersuccessen. "Er is zoveel talent in Afrika."

"Ik denk dat Biniam zelf niet doorheeft wat zijn succes teweegbrengt in Afrika. In de jaren zestig was Abebe Bikila een van de eerste succesvolle Afrikaanse marathonlopers. Dankzij hem zijn veel meer Afrikanen aan atletiek gaan doen en kijk hoeveel kampioenen er nu zijn."

"Dat kan in het wielrennen ook gebeuren, dankzij Biniam. Zijn zege in de Tour kan echt een gamechanger zijn voor het Afrikaanse wielrennen"

ANP Girmay met enkele fans uit Eritrea

Grmay begon met wielrennen toen hij zestien was. "Ik moest alles zelf ontdekken en heb veel fouten gemaakt. Niemand dacht dat ik de Tour de France zou halen, maar dat is me toch gelukt."

Prof worden

Voor Afrikaanse kinderen is het tegenwoordig minder moeilijk om prof te worden, denkt Grmay. "Nu beginnen ze met wielrennen als ze 8 of 12 jaar zijn. Ze kunnen leren van trainers zoals ik, of via het internet."

En dan is er nog de UCI, die de grootste talenten van het continent helpt met trainingen en materialen. Met als doel dat er volgend jaar twintig Afrikaanse talenten uit de trainingsgroep meedoen aan de WK.

AFP Tsgabu Grmay in 2018 als profrenner

"Maar die zege van Biniam geeft veel meer energie en motivatie", zegt Grmay. "Vergeet ons project, vergeet de materialen, vergeet de mogelijkheden die wij creëren. Het gaat erom dat renners als Biniam willen worden."

Darwish is pas 18 jaar. "Ik leer heel veel van de trainingen en wedstrijden in Bretagne", zegt ze. "Het is echt mijn droom om profwielrenner te worden. Ooit hoop ik ook de Tour de France te rijden."