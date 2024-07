Waakhond bestraft eerste vlogger voor verborgen reclame

Na twee jaar van waarschuwen en tikken op de vingers is nu de eerste influencer beboet voor verborgen reclames in online video's. Tiktokker Rhodé Kok heeft van het Commissariaat van de Media een boete van ruim 6000 euro opgelegd gekregen.

In de filmpjes met beschrijvingen als "Nu 50% korting bij..", "Als ik minder ga skippen dan vorig jaar is dat dankzij...", "graag gedaan Mams..." en "love love love it ..." hadden kijkers volgens de toezichthouder niet in de gaten dat de maker reclame stond te maken.