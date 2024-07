ANP GL-PvdA-Kamerlid Lahlah met premier Schoof

NOS Nieuws • vandaag, 12:32 • Aangepast vandaag, 13:30 Premier Schoof meteen onder vuur van oppositie, maar ook van Wilders

Premier Schoof is in zijn eerste debat in de Tweede Kamer meteen zwaar onder vuur komen te liggen van een deel van de oppositie over omstreden uitspraken van PVV-ministers. Schoof deed de belofte dat zijn kabinet niemand zal uitsluiten en zei dat hij alle vertrouwen heeft in alle leden van zijn ploeg, maar daar namen partijen als GroenLinks-PvdA en D66 geen genoegen mee.

Van de andere kant uitte PVV-leider Wilders in het debat over regeringsverklaring harde kritiek op zijn eigen premier. Wilders vindt juist dat hij zijn ministers sterker moet verdedigen. Schoof zelf noemde het "een wat merkwaardig debat".

De linkse oppositiepartijen vinden net als D66 dat de premier duidelijker afstand moet nemen van de uitspraken van PVV-ministers over bijvoorbeeld omvolking en vrouwen die een islamitische hoofddoek dragen. Maar Schoof wilde niet verder gaan dan te zeggen dat het kabinet er voor iedereen is, ook voor dragers van zo'n hoofddoek.

De PVV-ministers Faber (Asiel) en Agema (VWS) zeiden eergisteren na hun beëdiging tegen RTL Nieuws dat ze geen voorstander zijn van de hoofddoek en dat ze het liefst zouden zien dat moslima's ze af zouden doen om van de vrijheid te proeven. "Ik heb niets met hoofddoekjes", zei Faber.

GroenLinks-PvdA-leider Timmermans en Denk-voorman Van Baarle wilden weten of Schoof de ministers daar op aangesproken heeft, maar daar gaf hij geen uitsluitsel over. "Ik weet zeker dat alle leden van het kabinet niet racistisch zijn, het niet over 'omvolking' hebben, en dat het ook never onderdeel zal zijn van de lijn van mijn kabinet", reageerde Schoof. Wel zegt hij de zorgen over de PVV-ministers te begrijpen.

Kamerlid Lahlah in tranen

D66-leider Jetten verwees naar een recent bericht van Faber op sociale media, waarin ze Kamerlid Lahlah neerzet als PvdA-hoofddoek. Jetten nodigde de premier uit om Lahlah in de ogen te kijken en afstand van die uitspraak te nemen.

Schoof richtte zich tot het Kamerlid en zei: "Dat u een hoofddoek om heeft, maakt voor mij helemaal niets uit. U bent voor mij gewoon een mens." Lahlah voelde zich aangesproken en zei dat het dragen van een hoofddoek haar eigen en vrije keus is.

"Voor alle meiden die een hoofddoek dragen en zich geraakt voelen door wat hier gebeurt, laat je niks wijsmaken. Het is jouw keuze en je kunt alles bereiken wat je wilt." Er volgde een lang applaus uit de Kamerbankjes en Lahlah verliet in tranen de zaal. Enige tijd later keerde ze terug.

Verschillende oppositiepartijen vonden de reactie van Schoof op de kritiek ondermaats. Denk-leider Van Baarle noemde het "ongelooflijke slappe hap". Het zou Schoof sieren als hij zou "normeren", zegt Van Baarle, door kabinetsleden aan te spreken op hun uitspraken.

Bekijk hier hoe dat ging:

3:45 Oppositie kritisch op Schoof: 'U bent nu al gezakt voor de eerste test'

Even later kwam Schoof opmerkelijk genoeg ook onder vuur te liggen van de grootste partij in zijn eigen coalitie, de PVV. Partijleider Wilders vond dat de premier meteen afstand had moeten nemen van de bewering van Kamerlid Ouwehand (PvdD) dat er twee racisten in het kabinet zitten.

"Normeren werkt twee kanten op", merkte Wilders op. Het viel hem tegen dat Schoof niet boos was geworden en gezegd had: "Er zitten geen racisten in mijn kabinet!"

Schoof herhaalde daarop dat hij vertrouwen heeft in alle leden van het kabinet. "Als ik de mening zou zijn toegedaan dat ik racisten in mijn kabinet zou hebben, zou ik die woorden nooit hebben gebruikt."

Wilders: 'slappe hap'

Het stelde Wilders niet helemaal gerust. "Slappe hap", was zijn conclusie over het optreden van de premier die hij zelf in het zadel heeft geholpen. Tijdens het debat deelde hij dat ook meteen op X.

CDA-leider Bontenbal reageerde verbijsterd op de gang van zaken. "Onbegrijpelijk en totaal onverantwoordelijk dat de PVV de premier op deze manier voor de bus gooit."

VVD-leider Yesilgöz mengde zich in de Kamer niet in het debat. Maar tijdens de lunchpauze gaf ze wel haar mening op sociale media: