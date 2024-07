Media TV

NOS Nieuws • vandaag, 07:18 Brand bij El Aviva, shoarmazaak waar de kapsalon is uitgevonden

In Rotterdam heeft vannacht een brand gewoed in shoarmazaak El Aviva, bekend als plek waar het gerecht 'de kapsalon' is uitgevonden. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Twintig omwonenden zijn uit hun huis gehaald en elders opgevangen.

Ooggetuigen melden aan de regionale omroep Rijnmond dat de brand is ontstaan in de afzuiginstallatie van de keuken. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen uit het restaurant. De schade is aanzienlijk. De keuken is compleet zwartgeblakerd en rondom het keukenraam liggen brokstukken, meldt de omroep.

De Rotterdamse shoarmazaak El Aviva vierde vorig jaar de twintigste verjaardag van de kapsalon. Het gerecht ontstond in 2003 min of meer bij toeval toen kapper Nataniël 'Tati' Gomes bij de shoarmazaak zijn eigen variant op een broodje shoarma bestelde.

Gomes overleed vorig jaar op 47-jarige leeftijd. Vrienden, kennissen, winkeliers en wijkbewoners verzamelden zich toen bij zijn kapperszaak in Rotterdam-West. Toen de rouwstoet bij de salon stopte, werd er geklapt en gehuild, zo meldde een aanwezige verslaggever van Rijnmond op X.

De uitvinding van Gomes sloeg ook al snel in het buitenland aan, vaak onder zijn Nederlandse naam. In België en Duitsland is de kapsalon inmiddels ingeburgerd. Inmiddels is de combinatie van patates frites, shoarma, tomaat, komkommer, knoflooksaus, sambal en gesmolten kaas tot in Suriname en Indonesië te koop. Een kapsalon bevat gemiddeld 1800 kilocalorieën.