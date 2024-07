Ravage in Jamaica door orkaan Beryl, trekt richting Mexico

Orkaan Beryl is afgelopen nacht langs de zuidkust van Jamaica getrokken. Het eiland wordt geteisterd door zware wind en regen en er is zeker een dode gevallen. De krachtige orkaan van categorie 4 bereikt snelheden van 215 kilometer per uur.

Langs de kust van Jamaica zijn straten ondergelopen en op verschillende plaatsen is elektriciteit uitgevallen. Een vrouw stierf nadat een boom op haar huis was gevallen.

De Jamaicaanse premier Holness had het eiland gisteren uitgeroepen tot rampgebied en een avondklok ingesteld. De luchthavens van hoofdstad Kingston en Montego Bay zijn voorlopig gesloten. Bijna duizend Jamaicanen zitten nog in opvangcentra, volgens de rampendienst.

Beryl trok de afgelopen dagen al over kleinere eilanden in het Caribische gebied. Het dodental staat tot nu toe op tien, maar verwacht wordt dat dat aantal nog oploopt.

Vrijdag bij Mexico

Beryl groeide snel uit tot een orkaan van categorie 5, de zwaarste soort, maar zwakte later weer af tot 4. Nooit eerder was een orkaan in de Atlantische Oceaan zo vroeg in het orkaanseizoen zo krachtig als Beryl.