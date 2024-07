Orkaan Beryl onderweg naar Jamaica, doden en veel schade

In de Caribische zee trekt orkaan Beryl als orkaan van de op een na zwaarste categorie westelijk verder richting Jamaica. De orkaan veroorzaakte eerder op kleinere eilanden in het Caribisch gebied al veel schade. Beryl heeft tot nu toe aan minstens zes mensen het leven gekost.

Enorme schade

In het gebied zijn windsnelheden van 260 kilometer per uur gemeten. Lokale media maken meldingen van overstromingen en daken die van kerken en schoolgebouwen zijn gewaaid. Ook zijn op meerdere getroffen eilanden de communicatieverbindingen verbroken.

Op Union Island, dat tot de eilandengroep St. Vincent en Grenadines toebehoort, viel een dode en is 90 procent van de huizen "ernstig beschadigd of vernield", zei premier Gonsalves. Hij beloofde meteen heropbouw.

Op de eilanden Grenada en Carriacou, die ook zwaar getroffen werden, vielen tot nu toe drie doden. Premier Mitchell van Grenada sprak van moeilijke omstandigheden. "Er is geen stroom en wegen zijn in veel gevallen niet bereikbaar vanwege de grote hoeveelheid puin die overal op straat ligt."

Ook in het noorden van Venezuela zijn twee doden gemeld.

Vroeg in het seizoen

Beryl groeide snel uit tot een orkaan van categorie 5, de zwaarste soort, maar zwakte de afgelopen dag weer af tot 4. Nooit eerder was een orkaan in de Atlantische Oceaan zo vroeg in het seizoen zo krachtig als Beryl.