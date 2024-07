ANP Matthijs van Nieuwkerk

NOS Nieuws • vandaag, 13:50 • Aangepast vandaag, 14:30 Matthijs van Nieuwkerk toch niet verder bij RTL

Matthijs van Nieuwkerk gaat toch geen programma's maken voor RTL. Hij heeft de zender laten weten "de vrijheid te verkiezen". "We kunnen niet anders dan zijn besluit respecteren en gezien de omstandigheden hebben we daar ook begrip voor. We wensen hem alle succes voor de toekomst", meldt de zender.

Op vraag van RTL Boulevard wat de vrijheid waar Van Nieuwkerk voor kiest inhoudt, zei zijn management: "Het is de vrijheid van zijn leven". Daar wil het management het bij laten.

Beschuldigingen

Van Nieuwkerk raakte in 2022 in opspraak door beschuldigingen over de angstcultuur bij het succesvolle BNNVARA-programma De Wereld Draait Door (DWDD), dat hij vrijwel vanaf het begin presenteerde. Hij verdween toen van de buis.

Begin december maakte RTL bekend dat Van Nieuwkerk programma's ging maken voor RTL en Videoland. De partijen sloten een contract voor vier jaar.

In februari werd Van Nieuwkerk ook van fysiek geweld op de werkvloer beschuldigd. Van Nieuwkerk ontkende de beschuldiging en noemde het "stuitend" dat zijn oud-werkgever BNNVARA "zonder enige onderbouwing dit soort wilde beschuldigingen" deed.

Verkeerde timing

De beschuldiging was voor de presentator en RTL wel reden om de samenwerking op te schorten. "We dachten dat Matthijs dit voorjaar een nieuwe start kon maken. De timing hebben we verkeerd ingeschat. Dit is niet het moment voor Matthijs om terug te keren op tv", zei directeur Content Peter van der Vorst toen.