ANP

NOS Nieuws • vandaag, 09:56 Rechters stellen de staat aansprakelijk voor loonkloof rechtspraak

Twee rechters gaan de staat aansprakelijk stellen voor de ongelijke beloning van mannen en vrouwen in de rechtspraak. Samen met belangenorganisatie Bureau Clara Wichmann eisen ze dat de loonkloof binnen de rechterlijke macht gedicht wordt.

In een brief die vandaag bij de staat op de mat valt, staan twee eisen. Het huidige inschalingsbeleid moet afgeschaft worden en vervangen door een gelijkwaardig beloningssysteem. Daarnaast moet de jarenlange beloningsachterstand van vrouwen gecompenseerd worden.

Al jaren is bekend dat vrouwen structureel minder betaald worden dan mannen, terwijl dat volgens de wet niet mag. Binnen de rechterlijke macht is het verschil gemiddeld bijna 8 procent, vertelt jurist Marlies Vegter van Bureau Clara Wichmann. "Het varieert, maar het kan oplopen tot 10 procent. Dat zijn behoorlijke bedragen."

Zuidas-salaris

Wie nu als rechter of officier van justitie gaat werken, wordt ingeschaald op basis van het laatstverdiende loon. En daar wringt de schoen, legt Vegter uit. "Overal in de maatschappij zie je dat vrouwen meer in sociale beroepen werken, ook als jurist. Bij bijvoorbeeld een maatschappelijke instelling verdien je minder dan iemand met een commercieel Zuidas-salaris. Die ongelijkheid werkt nu door als je de overstap maakt naar de rechterlijke macht."

Dat de verhouding nog altijd scheef is, is volgens Vegter vanuit werkgevers logisch te verklaren. "Ze denken: als we de mensen van die dure kantoren niet meer bieden, dan komen ze niet."

Toch zijn die individuele uitzonderingen niet te verantwoorden, schreef een groep van 138 rechters, raadsheren en rechters in opleiding onlangs in een manifest. Volgens hen is de huidige inschalingsmethodiek in strijd met de grondwet en moet er een vast salaris komen voor het beroep van rechter. Vegter: "En als dat te weinig voor je is, dan is het niet het beroep voor jou."

'Geen gehoor'

Binnen twee weken moet de staat over de brug komen. Zo niet, dan volgt een klacht bij het College voor de Rechten van de Mens. "We hopen op een schikking, maar dit kan voor de rechter komen." Het is een moeilijke stap, vinden de eisers. "Maar er is op zo veel deuren geklopt, en zo veel geprobeerd bij allerlei mensen en instanties; we krijgen gewoon geen gehoor."