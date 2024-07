ANP Voormalig SGP-wethouder Paula Schot

Paula Schot, de eerste vrouwelijke SGP-wethouder, stapt op

Wethouder Paula Schot van de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland stapt op. De 30-jarige SGP'er was in opspraak geraakt omdat ze met opzet vergunningsregels zou hebben overtreden met de verbouwing van haar eigen woning, een monumentaal pand in de binnenstad van Zierikzee.

Ze kondigde haar vertrek afgelopen avond aan het begin van de raadsvergadering aan. Een debat over de kwestie had volgens haar geen zin meer, meldt Omroep Zeeland. "Ik baal als een stekker dat het op deze manier moet eindigen", verklaarde Schot, die verder zei overtuigd te zijn dat ze integer heeft gehandeld.

Naast het overtreden van de vergunningsregels was er ook illegaal asbest uit haar woning gesloopt. Een integriteitsonderzoek, uitgevoerd in opdracht van de burgemeester, bracht haar de afgelopen tijd verder in de problemen.

Eerste vrouwelijke wethouder

Schot werd in 2020 landelijk nieuws toen zij werd benoemd als eerste vrouwelijke wethouder namens de SGP. Eerder was ze bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 verkiesbaar in Amsterdam en de tweede vrouwelijke SGP-lijsttrekker ooit.

Vrouwen mogen sinds 2006 lid worden van de orthodox-christelijke partij. Eerst mochten alleen mannen dit. De SGP vond lang dat vrouwen zich op grond van de Bijbel niet verkiesbaar mochten stellen. Nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dit standpunt in strijd is met de wet ging de SGP overstag.